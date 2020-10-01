В Гамбурге приземлилась уникальная летающая обсерватория NASA и DLR (фото)

Стратосферная ИК-обсерватория SOFIA была создана на базе самолета Boeing 747 в 2010 году и позволяет вести наблюдения в любой точке земного шара.
Гамбург • Этот уникальный самолет с бортовым номером N747NA, где бы он не приземлялся, всегда и везде вызывает особый интерес. Стратосферная ИК-обсерватория SOFIA (от англ. Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) является совместным проектом Германии и США в области космических исследований. В качестве партнеров выступают американское агентство NASA и Немецким центром аэрокосмических исследований (DLR).
Свой первый полет эта обсерватория, созданная на базе Boeing 747 и оборудованная инфракрасным телескопом-рефлектором, совершила в 2010 году. Проведение наблюдений на высоте от 12 до 14 километров позволяет получать результаты, близкие к уровню космических обсерваторий. Летающая лаборатория используется, в частности, для изучения рождения и гибели звезд, формирования звездных систем, галактических туманностей и черных дыр. Ежегодно осуществляется около 160 исследовательских полетов.
В последний день сентября SOFIA прибыла в Гамбург, где останется на земле, предположительно, до февраля следующего года. Как сообщает информационное агентство dpa, здесь в сервисном центре немецкой авиакомпании Lufthansa самолет будет проходить плановое техническое обслуживание - проверку всех систем и необходимый ремонт, которые положено осуществлять каждые три года.
В общей сложности на эти работы будет потрачено более 10 тысяч рабочих часов. Из-за ограничений, связанных с коронавирусной пандемией, одновременно на площадке может находиться не более 15 человек.
В ближайшие месяцы будет также проведен осмотр и осуществлен сервис научного оборудования и инструментов. Уникальный ИК-телескоп был создан в Германии. Его обслуживание проведут на месте специалисты из Штутгартского университета. Второй немецкой разработкой на борту является приемник на терагерцовых частотах GREAT (German Receiver for Astronomy at Terahertz Frequencies). Он будет временно демонтирован и отправлен в боннский Радиоастрономический институт Макса Планка.
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