 В Хабаровске 21 день подряд не стихают протестные акции | Новости из Германии о России | DW | 31.07.2020

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Россия

В Хабаровске 21 день подряд не стихают протестные акции

Корреспондент DW прошел с митингующими в защиту Сергея Фургала по их традиционному маршруту. Шествие в центре Хабаровска собрало до 200 человек.

На акции протеста в Хабаровске 31 июля 2020 года

На акции протеста в Хабаровске 31 июля 2020 года

В Хабаровске в пятницу, 31 августа, прошло стихийное шествие в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и против назначения на его пост Михаила Дегтярева. Как передал корреспондент DW c места событий, в мероприятии приняли участие до 200 человек. Протесты продолжаются в крае уже 21-й день подряд.

Акция по традиции началась на площади Ленина, где находятся здания правительства региона, после чего собравшиеся прошли по центральным улицам, скандируя: "Хабаровск, выходи!", "Свободу!", "Россия, просыпайся".

Некоторые из участников шествия захватили с собой плакаты с надписями: "Фургал - не убийца", "Честный суд в Хабаровске", "Мы не верим Москве".

Вдоль всего маршрута идущих сопровождала машина дорожно-патрульной службы. Полицейские предупреждали демонстрантов, что они нарушают правила дорожного движения, и просили покинуть проезжую часть.

После акции задержали двух активистов

После акции были задержаны два активиста - Дмитрий Тимошенко и Александр Нуйкин. Как сообщил журналист сетевого издания RusNews Сергей Айнбиндер, их повезли в отдел полиции 4 управления МВД России по Хабаровску. К задержанным выехал адвокат, предоставленный российским правозащитным медиа-проектом  ОВД-Инфо, Андрей Битюцкий. Полицейские на вопрос о причинах задержании ответили: "Cейчас разберемся".

Освещавшего протесты блогера приговорили к семи суткам ареста

Между тем 31 августа стало известно, что суд приговорил к семи суткам административного ареста блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал стихийные митинги в городе. Об этом сообщил защищавший его Виталий Тыхта.

Блогера сочли виновным по статье 20.2 части 6 - о нарушении порядка организации или проведения шествия, повлекшем причинение вреда здоровью человека или имуществу.

В Facebook Романов написал: "Брали на выходе из квартиры, адреса которого я никому не давал. Незаконная слежка, как я понимаю?"

Ранее, 30 августа, голодовку объявил Ростислав Буряк, арестованный на восемь суток по статье о создании помех движению транспорта на акциях протеста. Буряк - водитель так называемого "фургаломобиля". Это - синий микроавтобус, обклеенный фотографиями экс-губернатора и лозунгами "Я/мы Сергей Фургал". На боку транспортного средства неоновой краской сделана надпись "Услышьте нас". "Фургаломобиль" на множестве протестных акций ехал во главе колонны протестующих.

Массовые акции протеста в Хабаровске из-за ареста Фургала

Масштабные стихийные митинги и шествия ежедневно проходят в Хабаровске, начиная с 11 июля. Люди недовольны арестом и отстранением от должности избранного главы региона Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств 15-летней давности. Недовольство ряда местных жителей вызывает и назначение президентом РФ Владимиром Путиным врио главы региона депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Он неделю отказывался встречаться с протестующими, что не помешало политику заявить, что к организации митингов причастны иностранные граждане, специально приехавшие в Хабаровск, чтобы "раскачать ситуацию в регионе".

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    Кто такой Сергей Фургал?

    Известный в Хабаровском крае бизнесмен Сергей Фургал пришел в политику в 2005 году, когда был избран в региональный парламент по списку партии ЛДПР. С 2007 по 2018 годы он был депутатом трех созывов Госдумы РФ. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края Фургал с большим преимуществом победил представителя "Единой России", действовавшего на тот момент губернатора Вячеслава Шпорта.

  • Задержание Сергея Фургала

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    В чем обвиняют Сергея Фургала?

    9 июля 2020 года Сергей Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву. Следствие считает, что политик был организатором убийств двух бизнесменов, а также покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. 20 июля Владимир Путин отстранил Фургала от должности губернатора "в связи с утратой доверия".

  • Акция протеста в Хабаровске 11 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Стихийные протесты в Хабаровске

    С 11 июля в Хабаровске начались ежедневные стихийные протесты с требованием освободить Сергея Фургала. Самой массовой стала первая акция, в которой, по подсчетам некоторых СМИ, приняли участие от 30 до 60 тысяч человек.

  • Акция протеста в Хабаровске 11 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    "Фургала домой!"

    Власти попытались не допустить проведения акции 11 июля и под предлогом проведения дезинфекции перекрыли центральную площадь города металлическими ограждениями. Однако протестующие убрали забор и прошли на площадь. В числе митингующих были как молодые люди, так и представители старшего поколения. Собравшиеся скандировали: "Это наш край!", "Свободу Фургалу!", "Уходи, Москва!", "Мы здесь, власть!".

  • Акция протеста во Владивостоке 18 июля

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    К протестам примкнул Владивосток

    Впоследствии к акциям протеста присоединились также жители Владивостока и Комсомольска-на-Амуре. 18 июля во Владивостоке прошла несанкционированная акция в поддержку Фургала, в которой участвовали несколько сотен человек. Митингующие собрались на одной из центральных площадей: по окончании акции протеста ее участники устроили шествие по улицам в сопровождении байкеров.

  • Акция протеста в Харабовске 21 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    "Миша, уходи!"

    20 июля временно исполняющим обязанности губернатора региона был назначен 39-летний депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Многие жители Хабаровска, однако, считают его московским "назначенцем", не подходящим на должность губернатора края. Во время акции протеста 21 июля - в день, когда Дегтярев прилетел в Хабаровск - митингующие выкрикивали лозунги "Миша, уходи!" и "Позор ЛДПР".

  • Участники акций протеста

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    В знак солидарности с Хабаровском

    Очередная несанкционированная акция в Хабаровске состоялась 25 июля. В шествии по улицам города участвовали тысячи человек. Митинговали также во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Москве, Краснодаре, Якутске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске. Помимо плакатов в поддержку хабаровчан, протестующие держали плакаты с критикой полпреда президента Юрия Трутнева.

  • Юрий Трутнев

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Трутнев как объект критики

    Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Хабаровск 13 июля. Он раскритиковал работу местных властей и заявил, что в Хабаровском крае было зафиксировано максимальное число заражений коронавирусом на Дальнем Востоке. Вскоре после этого Алексей Навальный опубликовал данные о том, что Трутнев владеет домом в Серебряном бору в Москве стоимостью 2 млрд рублей.

  • Сергей Наумов

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Нападение на Наумова и Низовцева

    24 июля в Хабаровске произошло нападение на координатора "Открытой России" Сергея Наумова, приехавшего освещать протесты. По его словам, среди причастных к нападению был мужчина, возможно, связанный с Михаилом Дегтяревым. Днем ранее возле своего дома неизвестными был избит ведущий YouTube-канала "Штаб Навального в Хабаровске" Дмитрий Низовцев, который также сообщал в YouTube о протестах.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 04:06

В России проходят акции в поддержку жителей Хабаровска

Аудио- и видеофайлы по теме

Протесты в Хабаровске: что на самом деле хотят жители края и что говорят в РФ? DW Новости  

Охота на Фургала. Песня о поправках к Конституции РФ. Басни из Кремля – "Заповедник", выпуск 132,  

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