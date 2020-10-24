В Хабаровске 17-ю субботу подряд митинговали в поддержку Фургала

Жители Хабаровска в субботу, 17 октября, вновь устроили митинг и шествие в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, отстраненного от должности после задержания и ареста в начале июля. Хабаровчане, возмущенные арестом Фургала, выходят на улицы уже 17-ю субботу подряд, требуя освобождения экс-губернатора и политических перемен в России.

В нынешней акции приняли участие около 200 - 300 человек. С такими оценками согласны и организаторы протестного мероприятия, и местные власти. Сначала протестующие по традиции собрались на площади Ленина перед зданием регионального правительства. Они скандировали "Я/Мы Сергей Фургал!", "Свободу Фургалу!" и "Просыпайтесь города, с нашей родиной беда!"

После митинга демонстранты устроили традиционное шествие по улицам города, а затем вновь вернулись на площадь Ленина. По сообщению интернет-портала DVHab, на фоне этого в здании правительства включили "патриотические песни о Хабаровске", а лица митингующих впервые стали показывать на большом экране, установленном возле площади Ленина. К 14.00 (7.00 мск) участники акции стали расходиться. О каких-либо инцидентах не сообщается.

Акция на фоне эпидемии коронавируса

В связи с митингом городская администрация напомнила, что в Хабаровском крае сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса и действуют ограничения на проведение массовых мероприятий. "Продолжает действовать обязательный масочный режим, рекомендовано соблюдение социальной дистанции, поэтому все пришедшие на несанкционированную акцию находятся под пристальным вниманием силовых структур", - говорится в сообщении мэрии.

По ее данным, за время проведения несогласованных с властями митингов в поддержку Фургала сотрудники правоохранительных органов пресекли 353 административных правонарушения. Суд выписал штрафы на сумму около 2,5 млн руб., а также назначил 53 административных ареста, 37 человек были приговорены к обязательным работам.

10 октября власти в Хабаровске жестко разогнали участников протестной акции в поддержку Фургала. По оценкам местного издания DVNovosti.ru, полиция задержала десятки людей, в том числе несовершеннолетнего. Один из участников митинга потерял сознание после того, как его били дубинками по голове, сообщалось о травмах и у других демонстрантов.

Дело Сергея Фургала

Известный предприниматель Сергей Фургал во втором туре выборов губернатора Хабаровского края в сентябре 2018 года с большим преимуществом опередил действовавшего губернатора - представителя "Единой России" Вячеслава Шпорта и пользовался высоким доверием жителей края.

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен представитель ЛДПР, депутат российской Госдумы Михаил Дегтярев. Басманный суд Москвы 3 сентября продлил Фургалу срок ареста до 9 декабря.

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