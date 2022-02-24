 В городах России проходят акции против войны с Украиной | Новости из Германии о России | DW | 24.02.2022

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Россия

В городах России проходят акции против войны с Украиной

В Москве задержана правозащитница Литвинович, призвавшая к акциям против войны с Украиной, объявленной Кремлем "спецоперацией в Донбассе". Всего в РФ задержаны около 50 человек, передает "ОВД-Инфо".

Полицеский ведет к автозаку женщину с плакатом Нет войне

Задержание участницы антивоенной акции в Москве

Во многих городах России в четверг, 24 февраля, проходят акции солидарности с Украиной в ответ на решение президента РФ Владимира Путина объявить войну соседней стране, названную Кремлем "специальной военной операцией в Донбассе". Участники протестов и одиночных пикетов требуют прекратить военные действия и способствовать миру между двумя государствами.

Полиция начала задерживать демонстрантов. Так, в Москве задержана правозащитница Марина Литвинович, ранее призвавшая сограждан вечером 24 февраля выйти на центральные площади своих городов на антивоенные акции. Задержание произошло на выходе из дома, указала сама Литвинович. По словам женщины, ее отвезли в ОВД "Мещанский".

Кроме того, в российской столице были задержаны несколько активистов, вышедших с антивоенными плакатами на Пушкинскую площадь, к зданию МИД РФ и метро "Бауманская", передает правозащитный портал "ОВД-Инфо". По его сведениям, минимум двое человек задержаны и в Санкт-Петербурге.

Задержания на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале

Между тем в Хабаровске полицейские задержали активиста с плакатом "Путин, вон из Украины!", сообщает Sota.Vision. Полиция сослалась на постановление руководства региона по борьбе с коронавирусной инфекцией. А в Иркутске задержан один из четырех участников одиночных пикетов, указывает издание "Медиазона".

В Екатеринбурге в отделения полиции доставлены пятеро участников одиночных пикетов, передает Znak.com. По данным онлан-издания 66.ru, на них составляют протоколы о нарушении порядка проведения митинга.

По оценке правозащитников "ОВД-Инфо", на момент публикации материала в 11 городах России задержаны минимум 49 человек.

Агрессия против Украины

Президент РФ в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи.

Россия признала сепаратистские "ДНР" и "ЛНР"

Россия вечером 21 февраля признала сепаратистские образования "ДНР" и "ЛНР". Позже Владимир Путин заявил, что их "независимость" признается в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Совет Федерации РФ разрешил президенту использовать армию на востоке Украины, у границ которой было сосредоточено около 150 тысяч российских военнослужащих.

Киев и мировое сообщество резко осудили грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Европейский Союз, Великобритания, США и Канада приняли решение о новых санкциях в отношении России, за ними намерены последовать Япония и Австралия.

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