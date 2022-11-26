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Сотрудники федеральной полиции Германии на границе с ПольшейФото: Michele Tantussi/REUTERS
МиграцияГермания

В Германию стали чаще въезжать нелегалы с российской визой

Александра Иванова
1 ч. назад

Большинство иностранцев, которые нелегально въезжают в Германию, перед этим побывав в России, являются гражданами арабских государств, пишет еженедельник Der Spiegel со ссылкой на данные полиции.

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Власти Германии зафиксировали резкое увеличение числа иностранцев, нелегально въехавших в ФРГ после пребывания в России. Об этом сообщил в пятницу, 25 ноября, немецкий еженедельник Der Spiegel со ссылкой на данные федеральной полиции.

Согласно данным полицейской статистики, число лиц, въехавших в Германию нелегально и имеющих при этом в паспорте визу РФ либо отметку о пересечении российской границы, особенно заметно росло с сентября нынешнего года. Большинство таких мигрантов являются гражданами арабских государств. Судя по их документам и показаниям в полиции, они сначала прибывали в Россию воздушным путем, а затем через Беларусь перебирались в Евросоюз, пишет журнал.

По данным федеральной полиции, в мае 2022 года в ФРГ было зарегистрировано 320 иностранцев, нелегально въехавших в страну по этой схеме, в сентябре - 1200, а в октябре - 1500. В общей сложности в текущем году в ФРГ задержаны уже почти 8000 человек, незаконно пересекших границу ФРГ по "российскому" маршруту.

Журналисты отмечают также, ссылаясь на конфиденциальный отчет полиции, что с лета 2022 года среди таких нелегалов, помимо лиц с недавно полученными российскими визами, все чаще оказываются иностранцы, которые перед этим длительное время жили в России, например учившиеся в РФ студенты из Африки, с Ближнего и Среднего Востока, а также рабочие мигранты из Центральной Азии.

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