В Германии женщины зарабатывают на 18% меньше мужчин

В Германии в 2020 году женщины зарабатывали в среднем на 18% меньше, чем мужчины. Это следует из данных, опубликованных Федеральным статистическим ведомством во вторник, 9 марта. Согласно им, в прошлом году заработок женщин в среднем составлял 18,62 евро в час до вычета налогов и других выплат, что на 4,16 евро меньше, чем средняя почасовая оплата мужчин (22,78 евро).
Между тем, по данным статистики, последние 15 лет разница в зарплатах мужчин и женщин постепенно сокращается. Так, если в 2006 году она составляла 23%, то к 2018 году опустилась до 20%, а к 2019 году - до 19%. При этом в регионах Западной Германии данный показатель всегда в несколько раз выше, чем на территории бывшей ГДР без учета Берлина (в 2020 году - 20% и 6% соответственно).
В статистике учитывается количественная разница в зарплатах мужчин и женщин (Gender Pay Gap) без учета таких факторов, как уровень образования, опыт работы, сфера деятельности, указывает Федеральное статистическое ведомство. По его данным, всего в Германии насчитывается 21,19 млн работающих мужчин, 9% из которых имеют неполную занятость, и 18,77 млн работающих женщин, почти половина из которых (47%) работает неполный рабочий день.
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Автор: Наталия Королева