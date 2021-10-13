В Германии заявили об обеспеченности безопасности энергоснабжения

Федеральное министерство экономики и энергетики Германии считает, что безопасность энергоснабжения страны этой зимой будет по-прежнему обеспечена. Об этом заявила на брифинге в понедельник, 18 октября, представитель министерства Сузанне Унград (Susanne Ungrad). Она сообщила, что уровень заполнения газохранилищ в Германии за неделю снизилась с 75% до примерно 70%, однако этот показатель находится в рамках допустимых. Подобный уровень был, в частности, в 2015 году.

"Уровень заполнения хранилищ находится на уровне около 70%, он слегка снизился... Мы исходим из того, что все поставщики будут выполнять обязательства и хранилища будут наполнятся. Мы также исходим из того, что безопасность поставок обеспечена", - заявила она.

Официальный представитель правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) на брифинге опроверг утверждения о том, что Россия поставляет в Европу недостаточные объемы газа.

"По нашей актуальной информации, все поставщики выполняют свои обязательства, в том числе и "Газпром" до настоящего момента, по нашей информации, выполняет обязательства. Разумеется, правительство внимательно наблюдает за ситуацией и ожидает, что так будет и в будущем", - заявил он.

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