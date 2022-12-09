В Германии выбрали "слово года"

Словом года в Германии стало "Zeitenwende", которое переводится как "смена эпох". Именно она произошла в мире 24 февраля 2022 года.

В пятницу в Германии объявили "слово года". Им стало слово "Zeitenwende", которое переводится на русский язык как "смена эпох" или "переход в новую эпоху". Лингвисты из Общества немецкого языка в Висбадене обосновали свой выбор тем, что именно это понятие часто звучало из уст канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) после начала военного вторжения России в Украину.

"Zeitenwende" - совсем не новое слово, пояснили в Обществе немецкого языка. Например, оно обозначает начало летоисчисления по христианскому календарю. Однако вторжение России в Украину в феврале 2022 года ознаменовало "поворотный момент в истории нашего континента", как заявил канцлер ФРГ Шольц через несколько дней после начала войны.

Немецкая экономическая и энергетическая политика должны были полностью переориентироваться, а отношения с международными партнерами, такими как Китай, были подвергнуты критическому анализу. Кроме того, множество граждан испытало эмоциональные потрясения, страх и беспокойство о возможности развязывания ядерной войны в Европе или третьей мировой войны.

Второе и третье место в рейтинге в этом году заняли "война за мир" ("Krieg um Frieden") и "ценовой тормоз на газ" ("Gaspreisbremse").

Общество немецкого языка объявляет слова или фразы года вот уже 45 лет - с 1977 года. Согласно экспертам, определяющим для выбора фактором становится не частота употребления того или иного выражения, а его общественная значимость.

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