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Zeitwende (cмена эпох) - слово года в Германии
Zeitwende (cмена эпох) - слово года в ГерманииФото: Frank Rumpenhorst/dpa/picture alliance
КультураГермания

В Германии выбрали "слово года"

Вера Лунева
9 мин. назад

Словом года в Германии стало "Zeitenwende", которое переводится как "смена эпох". Именно она произошла в мире 24 февраля 2022 года.

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В пятницу в Германии объявили "слово года". Им стало слово "Zeitenwende", которое переводится на русский язык как "смена эпох" или "переход в новую эпоху". Лингвисты из Общества немецкого языка в Висбадене обосновали свой выбор тем, что именно это понятие часто звучало из уст канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) после начала военного вторжения России в Украину.

"Zeitenwende" - совсем не новое слово, пояснили в Обществе немецкого языка. Например, оно обозначает начало летоисчисления по христианскому календарю. Однако вторжение России в Украину в феврале 2022 года ознаменовало "поворотный момент в истории нашего континента", как заявил канцлер ФРГ Шольц через несколько дней после начала войны.

Немецкая экономическая и энергетическая политика должны были полностью переориентироваться, а отношения с  международными партнерами, такими как Китай, были подвергнуты критическому анализу. Кроме того, множество граждан испытало эмоциональные потрясения, страх и беспокойство о возможности развязывания ядерной войны в Европе или третьей мировой войны.

Второе и третье место в рейтинге в этом году заняли "война за мир" ("Krieg um Frieden") и "ценовой тормоз на газ" ("Gaspreisbremse").

Общество немецкого языка объявляет слова или фразы года вот уже 45 лет -  с 1977 года. Согласно экспертам, определяющим для выбора фактором становится не частота употребления того или иного выражения, а его общественная значимость.

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