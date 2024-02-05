В Германии сменилась тональность

Уже больше 20 лет в одной из церквей Германии звучит самое медленное в мировой истории музыкальное произведение. Его финал запланирован на 2640 год.

В понедельник, 5 февраля, в немецком городе Хальберштадте (Halberstadt) в федеральной земле Саксония-Анхальт прозвучала новая нота из проекта Фонда Джона Кейджа "Organ2/ASLSP", сообщило немецкое информационное агентство dpa. Произведение исполняется по указанию композитора "как можно медленнее" (As slow as possible).

Премьера состоялась в Хальберштадте 5 сентября 2001 года, в день рождения композитора. Проект начался с паузы, которая длилась до 5 февраля 2003 года, когда зазвучали первые три органные трубы. С тех пор смена тональности происходит примерно раз в год. Завершиться "самый медленный" концерт в мире должен в 2640 году. В интервью газете Rheinische Post председатель попечительского совета Фонда Джона Кейджа Райнер О. Нойгебаэур (Rainer O. Neugebauer) подчеркнул, что мастер стремился высвободить звук: "Тот, кто слушает, должен все отпустить".

Для концерта в церкви Burchardikirche был изготовлен специальный орган Фото: Peter Gercke/dpa/picture alliance

Американский композитор Джон Кейдж (1912 -1992) считается классиком среди новаторов в экспериментальной музыке XX века. При сочинении своих композиций он часто использовал принцип случайности и целенаправленно разрушал ожидания слушателя. Для концерта в церкви Burchardikirche города Хальберштадта был изготовлен специальный орган. Предыдущая смена тональности произошла в феврале 2022 года.

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