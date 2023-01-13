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Фрайбергский соборФото: Rolf Kosecki/picture alliance
МузыкаГермания

Лучшие органы Германии можно послушать онлайн

Вера Фридрих
12 мин. назад

К юбилею немецкого органостроителя Готфрида Зильбермана в Германии один за другим зазвучат 32 инструмента, созданные мастером и сохранившиеся до наших дней. Концерты будут транслироваться в режиме онлайн.

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К 340-летию знаменитого на весь мир немецкого органостроителя и музыканта Готфрида Зильбермана (Johann Gottfried Silbermann) в Германии приурочили необычную акцию - Silbermann SoundWalk. В субботу, 14 января, один за другим зазвучат сохранившиеся органы, созданные великим мастером: 32 органа в немецких федеральных землях Саксония, Тюрингия, Бранденбург и Бремен.

13 органистов из разных стран Европы приглашают всех желающих в рамках этой акции на короткие 20-минутные концерты - совершенно бесплатно. Кроме того, некоторые выступления будут транслироваться в режиме онлайн.

Те, кто находится в Германии и хотят лично побывать на юбилейных концертах, легко смогут составить маршрут и успеть на парочку выступлений в разных деревенских церквях или городских храмах. А те, кто будет следить за концертами онлайн, смогут это сделать либо в прямом эфире, либо потом, когда акция завершиться. Трансляции будут доступны и в YouTube, и в Facebook.

Стартует марафон в саксонском городке Митвайда - в церкви, расположенной в районе Рингеталь. За инструментом - польский органист Кшиштоф Урбаньяк. Завершится юбилейная акция концертом в главном городском соборе саксонского Фрайберга: за инструментом 1714 года - известнейший немецкий органист Альбрехт Кох (Albrecht Koch).

Из биографии органных дел мастера Готфрида Зильбермана

О жизни органостроителя Готфрида Зильбермана мы не знаем почти ничего. Информация сводится к анкетным данным: родился в 1683 году в местечке Кляйнбобрич в Рудных горах. Был младшим сыном столяра-краснодеревщика. Учился у старшего брата Андреаса, который покинул родные места и стал мастером органостроения. Известно, что Готфрид Зильберман был, как выразился в письме один из его рассерженных клиентов, "отъявленным сребролюбцем". Готфрид знал себе цену и заламывал за свою работу суммы значительно более высокие, чем другие органостроители. 

Однако оно того стоило. Звук органов Зильбермана можно охарактеризовать как серебристый. То, каким именно образом Готфрид Зильберман добивался этого эффекта, остается тайной. Тщательно отобранные материалы, специальная выдержка дерева и что-то еще, что делает звучание его инструментов сразу опознаваемым и до сих пор неповторимым.

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