В Германии вовсю цветут камелии (фото)

Дрезден / Пирна • Камелии в немецких оранжереях, садах и парках цветут обычно с января по апрель. Многое зависит от погоды и места, так что иногда они могут начинать радовать любителей природы раньше и продолжать цвести чуть ли не до конца мая - начала июня.

Выставка в саксонском "Замке камелий". Фотографии

Самая большая коллекция камелий в Германии находится в кельнском саду "Флора", но эти снимки сделаны сейчас в саксонском "Замке камелий" Цушендорф, где расположены Ботанические коллекции Дрезденского технического университета (Botanische Sammlungen Pirna-Zuschendorf). До 18 апреля здесь проходит выставка "Камелии. Зимние цветы - предвестники весны".

Для доступа посетителей оранжереи, которые были закрыты из-за коронавирусного локдауна, открылись 15 марта. Информация о возможных изменениях будет публиковаться на сайте выставки в интернете - kamelienschloss.de.

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