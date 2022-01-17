 В Германии усиливают давление на Telegram | Новости из Германии о Германии | DW | 17.01.2022

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Германия

В Германии усиливают давление на Telegram

В борьбе с правым экстремизмом и теориями заговора Федеральное ведомство по уголовным делам намерено "наводнить" руководство компании Telegram просьбами об удалении контента и запросами о предоставлении данных.

Логотип мессенджера Telegram на экране смартфона, лежащего на клавиатуре ноутбука

В Германии Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) намерено "наводнить" руководство компании Telegram просьбами об удалении контента и запросами о предоставлении данных. Как пишет газета Welt в номере за понедельник, 17 января, об этих планах представители BKA рассказали в комитете бундестага по внутренним делам.

Несмотря на то что Telegram практически не кооперирует в этой области, все без исключения соответствующие запросы должны пересылаться компании. Таким образом масштабы проблемы станут более очевидными, а давление, целью которого является добиться от Telegram сотрудничества, возрастет, полагают в ведомстве.

За что в Германии критикуют Telegram

В ФРГ уже давно критикуют мессенджер Telegram в связи с тем, что, по мнению германских властей, им активно пользуются правые экстремисты и пользователи, верящие в теории заговора. Между тем, по данным BKA, Telegram "не заинтересован во взаимодействии с органами безопасности".

12 января министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) пригрозила заблокировать популярный мессенждер. При этом, однако, политик подчеркнула, что выступает за общеевропейское решение с целью принудить Telegram к сотрудничеству. В то же время она указала и на возможные затруднения. "Сегодня Telegram базируется в Дубае, а завтра, возможно, на Каймановых островах. Нам потребуется много сил для реализации правовых норм. Германии с этим не справиться в одиночку", - сказала она в интервью еженедельнику Die Zeit.

Telegram в Германии

В Германии Telegram до сих пор удавалось уклоняться от необходимости модерировать контент благодаря тому, что с момента своего основания в 2013 году приложение декларировалось как мессенджер, а не как соцсеть. Таким образом, на него не распространялось действие так называемого закона о защите прав в социальных сетях (Netzwerkdurchsuchungsgesetz, NetzDG), предписывающий соцсетям отслеживать и удалять противоправный контент.

По оценке профессора Маттиаса Кеттемана (Matthias C. Kettemann) - специалиста по правовому регулированию в сфере цифровой коммуникации Института медийных исследований в Лейбнице, - высказанной им в интервью DW в середине декабря 2021 года, к тому моменту у Telegram в Германии было более 5 миллионов пользователей.

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  • Facebook Messenger (picture alliance/PHOTOPQR/L'ALSACE/MAXPPP)

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    Автор: Григорий Аросев


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