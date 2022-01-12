 Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер пригрозила заблокировать Telegram | Новости из Германии о Германии | DW | 12.01.2022

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Германия

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер пригрозила заблокировать Telegram

По мнению МВД Германии, Telegram особенно часто пользуются экстремисты и противники вакцинации от коронавируса. Фезер выступила за общеевропейское решение в отношении этого мессенджера.

Логотип Telegram

Новый министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) пригрозила заблокировать популярный мессенждер Telegram, который, по мнению органов правопорядка Германии, особенно часто используется правыми экстремистами и сторонниками теорий заговора для мобилизации сил и ресурсов. "Мы правовое государство, но мы не можем в принципе исключать такую возможность. Отключение имело мы весьма серьезные последствия и, естественно, станет крайней мерой. До этого должны быть исчерпаны все другие опции", - сказала она в интервью еженедельнику Die Zeit, обнародованном в среду, 12 января.

Представитель МВД ФРГ в ответ на вопрос о том, как практически возможно заблокировать Telegram, не смог назвать никаких технических или правовых деталей. Фезер в интервью Die Zeit отметила, что она выступает за общеевропейское решение с целью принудить Telegram к сотрудничеству. В то же время она указала и на возможные затруднения. "Сегодня Telegram базируется в Дубаи, а завтра, возможно, на Каймановых островах. Нам потребуется много сил для реализации правовых норм. Германии с этим не справиться в одиночку", сказала она.

Альтернативная платформа

Telegram стал альтернативной платформой для пользователей, избегающих Facebook, YouTube, Twitter и другие соцсети, которые блокируют экстремистский контент. Агентство dpa отмечает, что в конечном счете властям ФРГ пришлось бы прибегнуть к радикальной мере - убедить Apple и Google изъять Telegram из магазинов приложений. Но и в этом случае те, кто уже установил Telegram, смогут пользоваться им и впредь. К тому же Telegram можно загрузить напрямую с официального сайта мессенджера.

Как отмечает агентство, Германия теоретически может прибегнуть и к блокировке сетей, что является сравнительно эффективной мерой, но тогда она изберет путь, которым следуют авторитарные государства.

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    Автор: Григорий Аросев


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