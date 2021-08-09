 В Германии создан фонд для восстановления пострадавших от наводнения районов | Новости из Германии о Германии | DW | 18.08.2021

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Германия

В Германии создан фонд для восстановления пострадавших от наводнения районов

По решению правительства ФРГ, на создание фонда выделяется 30 млрд евро. Большую часть суммы профинансирует федеральное правительство, остальное - правительства земель.

Разрушения после июльского наводнения в городе Бад-Мюнстерайфель на западе Германии

Разрушения после июльского наводнения в городе Бад-Мюнстерайфель на западе Германии

Федеральное правительство приняло решение о создании фонда объемом в 30 млрд евро для восстановления районов в западной части Германии, пострадавших от катастрофического наводнения в июле 2021 года. Члены кабинета в среду, 18 августа, проголосовали в поддержку соответствующих соглашений, достигнутых канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и правительствами федеральных земель.

Из этой суммы федеральный центр профинансирует 16 млрд евро, в том числе два миллиарда - на ремонт инфраструктуры федерального значения, в частности дорог, а земли выделят 14 млрд евро в течение 30 лет. По решению кабинета, федеральный центр перечислит 16 млрд евро в фонд уже в 2021 году, на предстоящие годы запланированы дальнейшие выплаты авансом.

Министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) после заседания кабинета отметил, что, приняв решение о создании фонда, федеральное и земельные правительства выполнили свои обещания и теперь приоритетом является восстановление инфраструктуры в пострадавших от наводнений районах.

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