В Германии создан фонд для восстановления пострадавших от наводнения районов

Федеральное правительство приняло решение о создании фонда объемом в 30 млрд евро для восстановления районов в западной части Германии, пострадавших от катастрофического наводнения в июле 2021 года. Члены кабинета в среду, 18 августа, проголосовали в поддержку соответствующих соглашений, достигнутых канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и правительствами федеральных земель.

Из этой суммы федеральный центр профинансирует 16 млрд евро, в том числе два миллиарда - на ремонт инфраструктуры федерального значения, в частности дорог, а земли выделят 14 млрд евро в течение 30 лет. По решению кабинета, федеральный центр перечислит 16 млрд евро в фонд уже в 2021 году, на предстоящие годы запланированы дальнейшие выплаты авансом.

Министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) после заседания кабинета отметил, что, приняв решение о создании фонда, федеральное и земельные правительства выполнили свои обещания и теперь приоритетом является восстановление инфраструктуры в пострадавших от наводнений районах.

Смотрите также: