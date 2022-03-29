В Германии рекордное число компаний намерены повысить цены

На фоне российской вооруженной агрессии против Украины рекордное количество компаний в Германии намерены повысить цены в ближайшие три месяца. Соответствующий барометр в марте возрос до 54,6 пункта, в феврале он составил 47,6 пункта, сообщил мюнхенский институт экономических исследований ifo в среду, 30 марта, по результатам ежемесячного опроса компаний.

"Нападение России на Украину привело к резкому росту цен не только на энергоносители, но и на многие виды сельскохозяйственного сырья. В результате инфляция в ФРГ в этом году значительно превысит 5 процентов", - заявил глава отдела прогнозов конъюнктуры ifo Тимо Вольмерсхойзер (Timo Wollmershäuser). В последний раз схожая ситуация наблюдалась в Германии более 40 лет назад - в 1981 году, когда в результате второго нефтяного кризиса инфляция подскочила до 6,3 процента.

Особенно ощутимый рост цен ожидается в отраслях, связанных с потреблением: так, в продовольственных магазинах розничной торговли прогнозируется повышение соответствующего барометра до 94 пунктов, а в остальных магазинах розничной торговли - до 68,2 пункта.

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