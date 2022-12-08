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Предупреждение распространялось по различным каналам, в том числе через информационные таблоФото: Arnulf Hettrich/IMAGO
ПолитикаГермания

В ФРГ проверили систему централизованного оповещения жителей

Виталий Кропман
30 мин. назад

В ходе проверки власти выясняли, какое количество человек могут в экстренных случаях получить предупреждение об опасности. Отбой учебной тревоге был дан спустя 45 минут.

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Федеральное ведомство по защите населения и преодолению последствий катастроф (BBK) провело в четверг, 8 декабря, проверку системы централизованного оповещения жителей Германии о чрезвычайной ситуации. Пробный сигнал тревоги был дан в 11.00. В ходе теста власти выясняли, какое количество человек смогут в экстренных случаях получить предупреждение об опасности, передает агентство dpa.

Предупреждающее сообщение распространялось по различным каналам: радио, телевидение, через специализированные приложения для оповещения, такие как Nina или Katwarn, а также через городские информационные табло. Кроме того, использовались сирены, специальные машины с громкоговорителями, информационные системы железнодорожной компании Deutsche Bahn и - впервые - мобильная система предупреждения об опасности. С ее помощью автоматическое уведомление было отправлено на каждый мобильный телефон, включенный в это время и обладающий актуальной версией программного обеспечения. В рассылаемом таким образом сообщении указывалось, что это всего лишь учебная проверка и что его адресаты не должны что-либо предпринимать. Отбой учебной тревоге был дан спустя 45 минут.

Первая проверка привела к увольнению главы BKK

Первое тестирование системы, проведенное в 2020 году по инициативе BKK и министерства внутренних дел Германии, выявило серьезные проблемы с оповещением населения. В частности, выяснилось, что во многих городах системы оповещения не работали уже по нескольку лет, а тестовые сигналы, рассылаемые федеральными и местными властями, порой блокировали друг друга. По результатам тестирования, ставшего первым за 30 лет после воссоединения Германии, тогдашний министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) снял с должности главу BKK Кристофа Унгера (Christoph Unger).

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