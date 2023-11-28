В Германии проходят забастовки сотрудников учебных заведений

Из-за забастовок педагогов закрыты некоторые школы и детские сады. В Берлине, Гамбурге, Лейпциге и Карлсруэ пройдут демонстрации. Профсоюзы требуют повышения зарплаты учителей на 10,5 процента.

В Германии проходят акции протеста сотрудников учебных заведений. К забастовкам и демонстрациям учителей, воспитателей, социальных работников и преподавателей вузов, а также студентов - сотрудников учебных заведений во вторник, 28 ноября, призвал профсоюз работников образования и науки GEW.

В частности, некоторые детские сады и школы в этот день закрыты в Берлине, пишет газета Berliner Zeitung со ссылкой на главу GEW Маркуса Ханиша (Markus Hanisch). Как отмечает NDR, из 13 450 преподавателей в Германии около 8100 имеют статус госслужащих и не имеют права участвовать в забастовке.

Требование - повысить зарплаты педагогов на 10,5 процента

Митинги и демонстрации запланированы в Гамбурге, Берлине, Лейпциге и Карлсруэ. GEW, а также объединенный профсоюз работников сферы общественного обслуживания Ver.di требуют повышения зарплаты на 10,5 процента и не менее чем на 500 евро для 1,1 млн госслужащих в сфере образования по всей стране. Кроме того, профсоюзы призывают принять тарифный договор для всех студентов-сотрудников.

В ходе второго раунда переговоров в начале ноября выполнения требований добиться не удалось. Третий раунд пройдет 7-8 декабря в Потсдаме.

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