В ФРГ предупреждают об остаточных рисках для энергоснабжения

Факторами риска для газоснабжения Германии в Федеральном агентстве по сетям считают холодную зиму, решение РФ прекратить поставки в ЕС и атаки на газопроводы.

Хотя газовые хранилища Германии заполнены на 90%, "остаточные риски" для энергоснабжения страны в зимний период сохраняются. Об этом предупредил глава Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер (Klaus Müller) в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung , опубликованном в воскресенье, 13 августа.

Даже учитывая, что после отказа от российского газа появились другие стабильные источники для закупки энергии, "полностью отменять предупреждение (о возможных перебоях в снабжении. - Ред.) еще рано", - указал Мюллер. Одним из факторов "остаточного риска" он назвал при этом вероятность "очень холодной зимы в Европе".

"Кроме того, президент России Владимир Путин может перекрыть вентиль газопроводов, снабжающих Южную Европу. И наконец, кошмарный сценарий представляют собой террористические атаки на газопроводы", - резюмировал собеседник газеты.

Экономия газа в Германии

И промышленность, и домохозяйства в Германии уже сократили потребление энергии, благодаря чему газовые хранилища в стране на сегодня практически полностью заполнены. Тем не менее Клаус Мюллер призвал сограждан и дальше придерживаться экономии и "внимательно относиться к своему потреблению газа в условиях приближающегося отопительного сезона".

К экономии газа нынешней зимой призвала немцев и профессор Вероника Гримм (Veronika Grimm) - один из членов "совета мудрецов", который консультирует правительство ФРГ по вопросам экономики. "В плане газового отопления, вполне вероятно, снова может возникнуть нехватка - несмотря на терминалы СПГ, которые мы построили", - предупредила она в интервью изданиям медиагруппы Funke 13 августа. "В Европе еще есть страны, потребляющие российский газ, и, если снабжение будет перекрыто, нам нужно будет быстро оказать помощь. Ситуация прошлой зимы актуальна и в нынешнюю", - добавила она.

Не все в ЕС отказались от газа из РФ

Не все страны в Европе отказались от российского газа. Так, для Испании, которая осудила войну в Украине и предоставляет Киеву военную помощь, Россия остается самым крупным поставщиком голубого топлива. По данным онлайн-издания Zeitung für kommunale Wirtschaft , на середину июля 2023 года 26% газа, потребляемого королевством, поступало из России. 5 августа энергетическая компания Enagas сообщила также, что Россия является вторым по объемам поставщиком СПГ в Испанию за июль, уступая лишь Алжиру.

Министр финансов Австрии Магнус Бруннер также исключил отказ его страны от российских нефти и газа. "Если санкции затрагивают тебя самого больше, чем других, я не считаю это правильным путем", - заявил он в апреле.

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