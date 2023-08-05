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Россия стала вторым по объемам поставщиком газа в Испанию

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

По итогам июня Россия еще занимала первое место по поставкам СПГ Испании. Но в июле она уступила место лидера Алжиру.

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Терминал для приема СПГ в Бильбао, Испания
Терминал для приема СПГ в Бильбао, ИспанияФото: Javier Larrea/imago images

Россия в июле стала вторым по объемам поставщиком газа в Испанию, лишившись первого места, которое она занимала еще в июне, сообщила энергетическая компания Enagas в субботу, 5 августа.

По ее данным, Россия в июле поставила Испании сжиженного газа на 8,764 ГВт.ч, что составило 27,6 процента от всех месячных поставок данного топлива в страну. В годичном исчислении Мадрид стал закупать на 2 тыс. ГВТ.ч больше. Всего за период с августа 2022-го по июль 2023 года Россия поставила Испании 75,5 тыс. ГВт.ч. газа.

Главным поставщиком газа Испании в июле стал Алжир, его доля составила 28,7 процента от общей суммы всего приобретенного за месяц СПГ. По итогам июня Россия занимала первое место по объемам поставок СПГ Испании.

Европа согласна закупать СПГ у России

В середине июня глава TotalEnergies Патрик Пуянне говорил, что европейские страны согласны продолжать закупки СПГ у России, несмотря на давление со стороны США. Он отметил, что за 2022 год Евросоюз импортировал 15 млн тонн СПГ из России, что является почти шестой частью от общих потребностей стран ЕС, составляющих 100 млн тонн.

Страны Евросоюза в декабре ввели потолок цен на российский газ и увеличили закупки этого ресурса в Катаре, США и других государствах. По итогам прошлого года ЕС стал главным покупателем СПГ, обойдя прежних лидеров - Китай, Японию и Южную Корею.

На фоне санкций Евросоюза, наложенных на Россию из-за ее войны против Украины, поставки российского газа в Европу сократились. При этом цены на газ в ЕС в 2022 году достигали рекордных значений, поднимаясь выше 3 тысяч долларов за одну тысячу кубометров.

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