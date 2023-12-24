В Германии предложили ввести налог солидарности с Украиной

Путем налога можно будет финансировать военную помощь Киеву, считает глава "Совета мудрецов" при правительстве ФРГ Моника Шнитцер. По ее мнению, взимание налога солидарности с налогоплательщиков ФРГ вполне оправданно.

Председатель Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ ("Совета мудрецов") Моника Шнитцер (Monika Schnitzer) призвала ввести надбавку к подоходному налогу для оказания помощи Украине - налог солидарности с Украиной (Ukraine-Solidaritätszuschlag). "Особые события требуют особых мер. Введение налога солидарности с Украиной как надбавки к подоходному налогу для оказания военной помощи могло бы стать ответом на этот вызов", - пояснила Шнитцер в интервью газете Rheinische Post , обнародованном в субботу, 23 декабря.

Она признала, что такая мера была бы непопулярной. "Но, в конечном счете, в этой войне речь идет и о нашей безопасности. Лучше действовать сейчас, чем тогда, когда агрессия России неожиданно потребует совсем других мер", - подчеркнула глава "Совета мудрецов".

Масштабная помощь Германии Украине

Свободная демократическая партия (СвДП), входящая в состав правящей ныне в ФРГ "светофорной коалиции", обещала не допустить в Германии ни повышения налогов, ни тем более введения новых.

Руководители коалиции уже гарантировали Украине масштабную помощь в деле отражения российской агрессии. "Эта помощь будет финансироваться за счет регулярного бюджета - так, как мы это планировали и столь долго, сколько потребуется", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) на прошедшей неделе.

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