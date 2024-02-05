В Германии потребовали немедленно освободить Кара-Мурзу

Председатель комитета бундестага по правам человека и гуманитарной помощи Рената Альт (Renata Alt) призвала власти РФ незамедлительно освободить российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу. Его здоровье продолжает ухудшаться, сообщила Альт в понедельник, 5 февраля, после разговора с женой оппозиционера Евгенией Кара-Мурзой.

"Путинский режим оставляет его угасать в колонии, хочет заставить его замолчать. Демократический мир не должен этого допустить!" - подчеркнула Альт в комментарии, предоставленном DW. Немецкий политик напомнила, что правозащитник страдает от полинейропатии нижних конечностей в результате двух отравлений. "Его ноги отекли, он не может надеть обувь. Ему отказывают в срочно необходимой медицинской помощи", - указала представительница бундестага.

Альт также опубликовала фотографию с женой Владимира Кара-Мурзы Евгенией в соцсети Х. "Я требую немедленного освобождения Владимира Кара-Мурзы и оказания ему медицинской помощи!" - написала Альт, отметив в подписи к снимку аккаунт российского посольства в Берлине.

Глава комитета бундестага по правам человека призвала "последовательно защищать таких правозащитников, как Владимир Кара-Мурза, быть их голосом и привлекать внимание к их тяжелому положению". "Это жизненно необходимо!" - подчеркнула она.

25 лет строгого режима за критику войны РФ против Украины

30 января Владимира Кара-Мурзу перевели в единой помещение камерного типа (ЕПКТ) в исправительной колонии №7 (ИК-7) в Омске. Условия содержания в ЕПКТ считаются самыми строгими.

В апреле прошлого года политик был приговорен за критику войны РФ против Украины к 25 годам колонии строгого режима по статьям о госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и "фейках" об армии. До приговора Кара-Мурза провел под стражей год, хотя защита настаивала, что политик по состоянию здоровья не может содержаться в СИЗО.

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