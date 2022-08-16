 Доклад: В Германии по-прежнему широко распространена дискриминация | Новости из Германии о Германии | DW | 16.08.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Доклад: В Германии по-прежнему широко распространена дискриминация

Ситуация в ФРГ вызывает беспокойство, заявила новая уполномоченная по борьбе с дискриминацией Ферда Атаман. Большинство случаев связано с дискриминацией по расовым признакам.

Демонстрация против расизма в Карлсруэ

Демонстрация против расизма в Карлсруэ

Согласно новым официальным данным, дискриминация в Германии по-прежнему широко распространена. За 2021 год федеральное ведомство по борьбе с дискриминацией зарегистрировало 5617 случаев, связанных с нарушением соответствующего законодательства, большинство из них - 37 процентов - связано с дискриминацией по расовым признакам, сообщила новая уполномоченная по борьбе с дискриминацией Ферда Атаман (Ferda Ataman) во вторник, 16 августа, на презентации ежегодного доклада в Берлине.

Как отметила Атаман, количество нарушений по сравнению с предшествовавшим годом сократилось почти на 12 процентов, но это связано, в первую очередь, с "уменьшением количества запросов о консультациях, связанных с пандемией коронавируса и особенно масочным режимом". Количество запросов о помощи по всем другим видам дискриминации осталось на прежнем высоком уровне.

Все меньше людей мирятся с дискриминацией

"Число сообщенных нам случаев дискриминации вызывает беспокойство. В то же время оно говорит о том, что все больше людей не желают мириться с дискриминацией и ищут помощи", - констатировала Атаман. Она призвала всех, кто ощущает себя жертвой дискриминации по различным признакам, бороться и при необходимости обращаться в суд. 

Помимо случаев расовой дискриминации, самыми распространенными причинами нарушений в 2021 году были дискриминация из-за инвалидности или хронического заболевания (32 процента) и по половому признаку (20 процентов). Многие из потерпевших жаловались на дискриминацию при доступе к частным услугам (33 процента) и на рабочем месте (28 процентов).

Смотрите также:

  • Целующаяся пара в Калькутте, Индия

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    Июнь, 2022 года. Молодая пара целуется на параде в Калькутте. Гей-отношения были запрещены в Индии до 2018 года, а однополые браки до сих пор невозможны.

  • Девушка с радужными слезами

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    Активистка из Калькутты. Молодым людям часто бывает трудно принять свою сексуальность. Исследования показывают, что многие до сих пор боятся быть отвергнутыми собственными семьями.

  • Парад гордости в бразильском городе Сан-Паулу

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    Крупнейший ЛГБТИ-парад в мире проходит в бразильском городе Сан-Паулу с 1997 года. Ежегодно (за исключением последних лет пандемии) он собирает миллионы человек.

  • Парад в Бразилии

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    Этот снимок сделан в Бразилии. В ЛГБТИ-сообществах единомышленники находят защиту и признание. Такие парады выросли из массовых беспорядков в баре "Стоунволл-инн" на Кристофер-стрит в Нью-Йорке 1969 году. 28 июня полицейские устроили облаву, но посетители бара отказались предъявить свои удостоверения личности и организовали бунт.

  • Гей-парад Нью-Йорке

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    В 2022 году парад в Нью-Йорке был посвящен протесту против решения Верховного суда США. Он отменил конституционное право на аборт. Теперь вопрос прерывания нежелательной беременности будет решаться на уровне каждого из штатов. Участники гей-парада требовали права самим распоряжаться своим телом.

  • Яркие костюмы на параде в столица Мексики

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    Так тысячи людей в ярких костюмах отпраздновали парад в Мехико. До 1998 года законы Мексики использовались для криминализации гомосексуальных связей. Однополая любовь долгое время считалась там табу, но сейчас ее все чаще признают.

  • Костюм из перьев

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    Сеньора Чача с гордостью демонстрирует костюм на гей-параде во Флориде. У местного ЛГБТИ-сообщества есть и политические потери. Летом 2022 года вступил в силу закон, запрещающий обсуждение сексуальной ориентации или гендерной идентичности в детских садах и начальной школе.

  • Парад в Софии

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    Небольшие группы также собираются в больших городах Болгарии, например, здесь, в Софии. В последние годы не всегда удавалось праздновать весело и ярко: в 2021 году ЛГБТИ-центр Rainbow Hub стал объектом жестоких атак. Только 39 процентов опрошенных болгар в 2019 году высказались за предоставление гомосексуалам равных прав.

  • Траур вместо праздника в Осло

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    В Осло гей-парад, запланированный на воскресенье 26 июня, отменили: накануне ночью неизвестный открыл стрельбу в квир-клубе. Два человека погибли и по меньшей мере 21 получили ранения. Полиция расследует произошедшее как террористический акт. Вместо парада в норвежской столице собралось множество людей, чтобы отдать дань памяти погибшим.

    Автор: Ульрике Шульце, Виктор Вайц


Гей-парад в Берлине: против войны, ненависти и дискриминации (24.07.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Вирус спровоцировал вспышку расизма: жители США азиатского происхождения подвергаются дискриминации (24.03.2021)  

Black Lives Matter: расовая дискриминация в США и ее причины (10.06.2020)  

Реклама

Самые читаемые

Стал известен размер надбавки за газ для потребителей в ФРГ  

Канцлер ФРГ Шольц обсудил визы для россиян со странами Скандинавии  

На ключевом энергоузле Крыма произошел взрыв  