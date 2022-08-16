Доклад: В Германии по-прежнему широко распространена дискриминация

Согласно новым официальным данным, дискриминация в Германии по-прежнему широко распространена. За 2021 год федеральное ведомство по борьбе с дискриминацией зарегистрировало 5617 случаев, связанных с нарушением соответствующего законодательства, большинство из них - 37 процентов - связано с дискриминацией по расовым признакам, сообщила новая уполномоченная по борьбе с дискриминацией Ферда Атаман (Ferda Ataman) во вторник, 16 августа, на презентации ежегодного доклада в Берлине.

Как отметила Атаман, количество нарушений по сравнению с предшествовавшим годом сократилось почти на 12 процентов, но это связано, в первую очередь, с "уменьшением количества запросов о консультациях, связанных с пандемией коронавируса и особенно масочным режимом". Количество запросов о помощи по всем другим видам дискриминации осталось на прежнем высоком уровне.

Все меньше людей мирятся с дискриминацией

"Число сообщенных нам случаев дискриминации вызывает беспокойство. В то же время оно говорит о том, что все больше людей не желают мириться с дискриминацией и ищут помощи", - констатировала Атаман. Она призвала всех, кто ощущает себя жертвой дискриминации по различным признакам, бороться и при необходимости обращаться в суд.

Помимо случаев расовой дискриминации, самыми распространенными причинами нарушений в 2021 году были дискриминация из-за инвалидности или хронического заболевания (32 процента) и по половому признаку (20 процентов). Многие из потерпевших жаловались на дискриминацию при доступе к частным услугам (33 процента) и на рабочем месте (28 процентов).

Смотрите также:

Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие Июнь, 2022 года. Молодая пара целуется на параде в Калькутте. Гей-отношения были запрещены в Индии до 2018 года, а однополые браки до сих пор невозможны.

Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие Активистка из Калькутты. Молодым людям часто бывает трудно принять свою сексуальность. Исследования показывают, что многие до сих пор боятся быть отвергнутыми собственными семьями.

Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие Крупнейший ЛГБТИ-парад в мире проходит в бразильском городе Сан-Паулу с 1997 года. Ежегодно (за исключением последних лет пандемии) он собирает миллионы человек.

Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие Этот снимок сделан в Бразилии. В ЛГБТИ-сообществах единомышленники находят защиту и признание. Такие парады выросли из массовых беспорядков в баре "Стоунволл-инн" на Кристофер-стрит в Нью-Йорке 1969 году. 28 июня полицейские устроили облаву, но посетители бара отказались предъявить свои удостоверения личности и организовали бунт.

Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие В 2022 году парад в Нью-Йорке был посвящен протесту против решения Верховного суда США. Он отменил конституционное право на аборт. Теперь вопрос прерывания нежелательной беременности будет решаться на уровне каждого из штатов. Участники гей-парада требовали права самим распоряжаться своим телом.

Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие Так тысячи людей в ярких костюмах отпраздновали парад в Мехико. До 1998 года законы Мексики использовались для криминализации гомосексуальных связей. Однополая любовь долгое время считалась там табу, но сейчас ее все чаще признают.

Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие Сеньора Чача с гордостью демонстрирует костюм на гей-параде во Флориде. У местного ЛГБТИ-сообщества есть и политические потери. Летом 2022 года вступил в силу закон, запрещающий обсуждение сексуальной ориентации или гендерной идентичности в детских садах и начальной школе.

Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие Небольшие группы также собираются в больших городах Болгарии, например, здесь, в Софии. В последние годы не всегда удавалось праздновать весело и ярко: в 2021 году ЛГБТИ-центр Rainbow Hub стал объектом жестоких атак. Только 39 процентов опрошенных болгар в 2019 году высказались за предоставление гомосексуалам равных прав.

Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие В Осло гей-парад, запланированный на воскресенье 26 июня, отменили: накануне ночью неизвестный открыл стрельбу в квир-клубе. Два человека погибли и по меньшей мере 21 получили ранения. Полиция расследует произошедшее как террористический акт. Вместо парада в норвежской столице собралось множество людей, чтобы отдать дань памяти погибшим. Автор: Ульрике Шульце, Виктор Вайц

