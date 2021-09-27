В Германии партия датского меньшинства вновь прошла в бундестаг

Партия датского меньшинства "Союз избирателей Южного Шлезвига" (SSW) впервые за почти 70 лет вновь провела своего кандидата в германский бундестаг. Партия, которая также представляет интересы фризов, на выборах в воскресенье, 26 сентября, боролась за место в германском парламенте впервые за 60 лет.

Как партия национального меньшинства SSW избавлена от пятипроцентного барьера, ей лишь достаточно набрать столько голосов, чтобы обеспечить себе одно место. Голосовать за SSW можно было только в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.

Кандидат из Фленсбурга

Представлять SSW в германском бундестаге будет кандидат из Фленсбурга - представитель датского национального меньшинства Штефан Зайдлер (Stefan Seidler). После того, как победа Зайдлера стала очевидной, он вышел к ликующим сторонникам и заявил: "Мы прошли. Один мандат. Должно случиться нечто несусветное, чтобы все сорвалось". Зайдлер отметил, что SSW может стать независимым голосом для меньшинств и для Шлезвиг-Гольштейна.

В Шлезвиг-Гольштейне SSW уже многие десятилетия представлена в ландтаге и на коммунальном уровне. С 2012 по 2017 года эта партия также участвовала в работе земельного правительства.

Партия "Союз избирателей Южного Шлезвига" была основана в 1948 году по распоряжению британских военных властей, чтобы представлять политические интересы датского меньшинства. С самого начала к ней присоединились фризы. В 1949 году Херман Клаузен (Hermann Clausen) стал первым и единственным депутатом бундестага от SSW. В 1961 году партия решила больше не участвовать в выборах в германский парламент.

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