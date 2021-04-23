В Германии оппозиция добивается усиления защиты выборов от кибератак

В Германии оппозиционные политики призвали усилить защиту предстоящих выборов в бундестаг от кибератак. "Несмотря на то, что кампании по дезинформации и попытки влияния третьих сторон проявляются все очевиднее, федеральное правительство закрывает глаза на эту серьезную угрозу и медлит с решением этой насущной проблемы", - заявил зампред фракции "зеленых" в бундестаге Константин фон Ноц (Konstantin von Notz) в интервью газете Rheinische Post, опубликованном в пятницу, 18 июня. Политик призвал правительство разработать, наконец, ясную стратегию раннего и эффективного предотвращения гибридных угроз.

Зампред фракции Свободной демократической партии (СвДП) Штефан Томэ (Stephan Thomae) также раскритиковал недостаточные, по его мнению, меры безопасности и призвал незамедлительно сформировать рабочую группу и провести полный скрининг IT-систем, применяемых для проведения голосования. "Нет никаких сомнений в том, что в оказании влияния на выборы заинтересованы и иностранные государства, такие как Россия", - уверен он.

Обеспокоенность выразил и председатель парламентской контрольной комиссии - христианский демократ Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter). "Я полагаю, что угроза внешнего влияния на выборы в бундестаг и попыток дестабилизировать демократию с помощью прицельных кампаний по дезинформации, хакерских атак и распространения фейков является высокой", - сказал он в интервью Rheinische Post.

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