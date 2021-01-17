В Германии назвали задержание Навального незаконным

Задержание Алексея Навального незаконно, заявил вечером в воскресенье, 17 января, вице-канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). "С человеком поступили несправедливо. Было совершено покушение на его жизнь, государство должно было защищать, а не задерживать его", - сказал Шольц в программе медиакомпании Bild "Верные вопросы".

Навальный имеет право свободно передвигаться по России и претендовать на политические мандаты, это не должно приводить к тому, чтобы "власти предпринимали все возможное против него", подчеркнул немецкий политик. Он назвал Навального "действительно смелым человеком", который знал, на какой риск шел, возвращаясь на родину.

Возможности помочь Навальному ограничены, считает Шольц. "Мы предложили ему защиту в Германии, мы могли это сделать. И мы мы позаботились о том, чтобы он восстановил свое здоровье после этого ужасного и опасного для жизни нападения. Теперь все будет зависеть от того, как мы будем отстаивать свою позицию и пояснять свое видение ситуации", - говорит немецкий политик.

Рената Альт: Путин в панике из-за оппозиции

"Обстоятельства возвращения Навального в Россию показывают, какую панику испытывают перед оппозицей Владимир Путин и его соратники", - заявляет эксперт фракции в бундестаге Свободной демократической партии (СвДП) по странам Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы Рената Альт (Renata Alt).

Задержание Навального и его сторонников произвольны, они демонстрируют, насколько российское правительство не считается со своим законодательством, указывает Альт. В диалоге с Россией важно обозначить красные линии, подчеркивает политик, присоединяясь к призыву балтийских стран задуматься о новых санкциях против России.

Задержание Алексея Навального

Алексей Навальный вернулся из Берлина в Москву 17 января. Самолет с оппозиционером на борту должен был приземлиться в аэропорту Внуково, там собрались около двух тысяч сторонников Навального. Но в итоге лайнер посадили в Шереметьево, а политика задержали на пограничном контроле.

Поводом для задержания называют дело "Ив Роше", по которому Навальному решили заменить условный срок на реальный. Оппозиционер считает все уголовные дела в его отношении сфабрикованными. ЕС, США, а также лидеры отдельных европейских стран призвали немедленно освободить его.

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