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В Германии начали строить первый стационарный терминал СПГ

Сергей Куприков
28 июня 2024 г.

Будущие мощности терминала в ежегодные 13,3 млрд кубометров газа полностью законтрактованы как минимум на 15 лет.

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Строительство СПГ-терминала в Германии (фото из архива)
Строительство СПГ-терминала в Германии (фото из архива)Фото: IMAGO/BildFunkMV

Близ немецкого города Штаде, расположенного недалеко от Гамбурга, в пятницу, 28 июня, официально началось строительство первого в Германии стационарного терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ). Терминал планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. В его строительстве, стоимость которого оценивается примерно в 1 млрд евро, участвуют несколько частных компаний. На торжественной церемонии по случаю начала строительства присутствовали премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль (Stephan Weil) и министр промышленности Чехии Йозеф Сикела.

Чешская полугосударственная энергетическая компания ČEZ в ноябре 2023 года заключила контракт с немецкой компанией Hanseatic Energy Hub (HEH) по поставкам газа в Чехию. Этот контракт и позволил начать строительство стационарного СПГ-терминала, поскольку его будущие мощности в ежегодные 13,3 млрд кубометров газа стали полностью законтрактованы как минимум на 15 лет.

Компания HEH, cовладельцами которой являются немецкая Buss-Gruppe, занимающаяся портовой логистикой, ветроэнергетикой, природным газом и водородом, международный инвестиционный фонд Partners Group, испанская газовая компания Enagas и американский химический гигант Dow, перенимает ответственность за строительство.

Жидкий аммиак сменит СПГ

Терминал будет изначально приспособлен к получению водорода из жидкого аммиака. Контракт с чешской стороной предусматривает возможность переключения поставок со сжиженного газа на сжиженный аммиак, который считается едва ли не самым перспективным химическим соединением для транспортировки водорода. А водород, прежде всего получаемый с помощью возобновляемой энергии, является оптимальной заменой ископаемому природному газу на пути к климатической нейтральности.

В ближайшие годы в Германии планируется строительство еще двух стационарных терминалов СПГ - в Брунсбюттеле (земля Шлезвиг-Гольштейн) и Вильгельмсхафене (Нижняя Саксония).

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