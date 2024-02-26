В Германии бастуют работники общественного транспорта

Ограничения в движении общественного транспорта в ФРГ будут продолжаться всю неделю, но в разные дни в зависимости от региона. Бавария - единственная земля, которую не затронут забастовки.

Во многих городах Германии в понедельник, 26 февраля, начались забастовки работников сферы общественного транспорта, к которым призвал профсоюз Ver.di. По данным агентства dpa, уже с утра было нарушено движение автобусов в федеральных землях Саар, Рейнланд-Пфальц и Шлезвиг-Гольштейн, а также в Берлине.

Ver.di объявил о проведении предупредительных забастовок во всех федеральных землях, за исключением Баварии. Они будут продолжаться всю неделю, но в разные дни в зависимости от региона. Главная забастовка пройдет в пятницу, 1 марта. В этот же день по всей Германии состоятся многочисленные демонстрации в защиту климата, организованные движением Fridays for Future.

Профсоюз хочет добиться улучшения условий труда для примерно 90 тысяч сотрудников транспортных предприятий. Среди требований Verdi - сокращение рабочего времени при сохранении заработной платы, увеличение времени отдыха между сменами, большее количество отпускных дней или повышение суммы отпускных денег.

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