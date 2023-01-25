В Германии мужчина зарезал в поезде двух человек

Представитель полиции во Фленсбурге сообщил, что, помимо двух убитых, ранено еще семь человек. Нападавший задержан.
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В Германии вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров регионального поезда, в результате погибли два и ранены еще семь человек, сообщил представитель федеральной полиции во Фленсбурге в среду, 25 января.
Инцидент произошел в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в поезде, следовавшем из Киля в Гамбург. Нападавший - мужчина 20-30 лет - был задержан на вокзале в городе Брокштедт, он также получил ранение. Движение поездов по трассе приостановлено.
Представитель полиции отметил, что ситуация остается неясной, подоплека случившегося пока неизвестна.
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