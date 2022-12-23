В ФРГ мужчина получил 14 лет за нападение с ножом в поезде

Выходец из Сирии Абдалрахман А., год назад напавший с ножом на пассажиров скоростного поезда в Баварии, приговорен к 14 годам лишения свободы. Такое решение огласил в пятницу, 23 декабря, высший земельный суд в Мюнхене. Подсудимый признан виновным в попытке преднамеренного убийства и нанесении тяжких телесных повреждений.

Преступление было совершено 6 ноября 2021 года. В поезде, следовавшем из Регенсбурга в Нюрнберг, 27-летний сириец палестинского происхождения Абдалрахман А. напал с ножом на четырех мужчин, тяжело ранив трех из них.

Защита подсудимого утверждала, что он является параноидным шизофреником, и на этом основании призывала оправдать его и поместить в психиатрическое учреждение. Прокуратура настаивала на том, что мужчина симулирует болезнь и что преступление он совершил из радикально-исламистских побуждений. Она призывала приговорить Абдалрахмана А. к пожизненному заключению. Адвокаты потерпевших поддержали обвинение.

Во время процесса суд заслушал выводы семи экспертов в области судебно-медицинской психиатрии, трое из них заявили, что подсудимый психически здоров, а потому может быть привлечен к юридической ответственности. Судьи согласились с их выводами.

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