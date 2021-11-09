 В Осло полиция застрелила вооруженного ножом мужчину | Новости из Германии о Европе | DW | 09.11.2021

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Европа

В Осло полиция застрелила вооруженного ножом мужчину

По данным СМИ, полуголый мужчина с ножом, застреленный полицейскими в Осло, находился на психиатрическом лечении. Полиция не считает инцидент терактом.

Полицейские автомобили в Осло

Норвежские полицейские во вторник, 9 ноября, застрелили в центре Осло мужчину, вооруженного ножом . По данным полицейских, он угрожал нескольким людям.

Согласно сообщению полиции, один из ее сотрудников был ранен при попытке задержать нападавшего. После этого по мужчине открыли огонь, от полученных травм он скончался в больнице.

На опубликованных в соцсетях видеозаписях видно, как к обнаженному по пояс мужчине, стоящему возле магазина с большим ножом, подъезжает полицейская машина и прижимает его к стене здания. Нападавший смог открыть пассажирскую дверь и наклонился внутрь автомобиля.

"Мы не исключаем никаких мотивов, но на данном этапе ничто не указывает на то, что это был теракт", - заявил журналистам комиссар полиции Эгил Йорген Брекке, не сообщив подробностей о личности нападавшего и его возможных мотивах.

Норвежский таблоид VG пишет, что нападавший был гражданином России, уроженцем Чечни примерно 30 лет, в результате ножевой атаки которого в 2019 году погиб мужчина. Нападавший находился на психиатрическом лечении.

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    Автор: Илья Коваль


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