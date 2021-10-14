Психиатрическая экспертиза стрелка из Конгсберга продлится месяцы

Следователи в Норвегии предварительно классифицируют как террористический акт нападение с луком и стрелами, в результате которого в городе Конгсберг погибли пять человек. Как сообщила полиция в четверг, 14 октября, задержанный подозреваемый - 37-летний датчанин Эспен Андерсен Б., известный властям как приверженец радикальных исламистских взглядов..

Тем не менее его мотив остается неясным, поэтому власти инициировали психиатрическую экспертизу. Эта процедура началась 14 октября и может продлиться несколько месяцев, указали в прокуратуре. Вопрос о психическом здоровье подозреваемого является одним из главных для следствия.

По данным полиции, стрелок на допросе дал признательные показания, и власти придерживаются мнения, что он действовал в одиночку. 15 октября судья примет решение о заключении подозреваемого под стражу.

В спецслужбах подтвердили, что предполагаемый преступник был им известен, но не предоставили никаких подробностей. По сообщениям СМИ, против него было вынесено два обвинительных приговора: в 2020 году ему запретили посещать двух родственников из-за угрозы убийством, а в 2012 году он был осужден за кражу со взломом и торговлю наркотиками. Друг детства Эспена Андерсена Б. рассказал норвежским СМИ, что еще в 2017 году информировал полицию о том, что его его знакомый может быть опасен.

Пятеро погибших при нападении в Конгсберге

Накануне вечером мужчина, вооруженный луком и стрелами, убил по меньшей мере пять человек и ранил еще двоих в Конгсберге, расположенном в 80 км к юго-западу от Осло. Предполагаемый преступник был арестован через несколько минут после нападения.

Руководство норвежской полиции приказало выдать оружие всем своим сотрудникам. Большинство полицейских в Норвегии обычно не вооружены.

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