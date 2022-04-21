В Германии католическая молодежь лишила Бога пола - и не только

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Для того чтобы Всевышнего не идентифицировали с мужчиной, в Католическом молодежном сообществе его решили называть "Бог+". Это вызвало неоднозначные реакции.
Бог - это седовласый старец с бородой? Во всяком случае, именно такой образ возникает в сознании многих верующих, когда они думают о Всевышнем. Немецкая организация "Католическое молодежное сообщество" (Katholische junge Gemeinde, KjG) намерена положить конец стереотипам: чтобы люди перестали идентифицировать Господа исключительно с мужчиной, там решили впредь называть его "Бог+". Что это значит?
С тех пор как люди верят в высшие силы, они постоянно стремятся создавать их образ. Так, у многих христиан образ Творца ассоциируется с эдаким похожим на Деда Мороза седовласым старцем с добрыми глазами и пышной бородой.
"Сотворение Адама" (ок. 1511) - фреска Микеланджело в Сикстинской капелле в Ватикане
Однако в последние годы в сознании людей произошло немало изменений. Современное общество становится все менее консервативным и все больше стремится к многообразию и инклюзивности – тем более что инклюзия исключает любую дискриминацию и предполагает равное отношение ко всем людям, культурам, формам жизни. На этом фоне и верующие все чаще задаются вопросами по поводу того, насколько близка к жизни их религия и как можно сделать общение с Богом более полноценным.
Участники прошедшей недавно всегерманской конференции Католического молодежного сообщества тоже не остались в стороне от происходящих перемен. Они приняли решение разрушить стереотипное представление о Господе как о "светлокожем седовласом старце": впредь члены организации KjG будут отображать многообразие Всевышнего посредством термина "Бог+", то есть "Бог с плюсом".
Каждое представление об образе Божием имеет право на существование - так объясняет инициативу введения термина "Бог+" глава KjG Юлия Нидермайер (Julia Niedermayer). "Представление о Боге как о старом светлокожем человеке мужского пола, которое все еще преобладает в умах многих людей, мы считаем чересчур примитивным", - отметила она в интервью порталу Katholisch.de. И в данном случае речь идет не только о дефиниции Всевышнего по признаку пола, как это часто критикуют, но и о многих других аспектах, подчеркивает Нидермайер. По ее словам, "Бог+" - это многогранный образ, который требует серьезного осмысления с самых разных сторон и который не поддается однозначной трактовке.
Союз немецкой католической молодежи (BDKJ), а это крупнейшая в Германии зонтичная организация католических молодежных объединений, приветствует решение, принятое на всегерманской конференции Католического молодежного сообщества. Положительно отозвались о нем и в Свободной демократической партии (СвДП).
"Каждый волен изображать Бога так, как он хочет. Лично я никогда не отождествлял Всевышнего с представителем какого-либо пола. Но решение Католического молодежного сообщества может стать хорошим толчком для изменений в сознании людей и привлечения их внимания к гендерной проблематике", - такое мнение высказал в интервью газете Bild депутат бундестага от СвДП и официальный представитель Союза геев и лесбиянок Германии Юрген Лендерс (Jürgen Lenders).
А вот председатель Союза школьников Германии Адриан Клант (Adrian Klant), сам католик по вероисповеданию, с непониманием отнесся к идее обозначать Всевышнего "Бог+". Он обвинил KjG в "левой идеологизации детей" и потребовал прекратить это.
Вспомогательный епископ Оснабрюка и президент оснабрюкского отделения BDKJ Йоханнес Вюббе (Johannes Wübbe), напротив, выступает за диалог с молодежью - и считает положительным тот факт, что верующие из ее числа задумываются об образе Божием.
Ирме Штеттер-Карп (Irme Stetter-Karp), возглавляющая Центральный комитет немецких католиков (ZdK), много лет назад в рамках художественной выставки под названием "Другая половина рая" опубликовала материал о том, каким ей представляется Творец. "Я мечтаю о рае, где нет половинок, нет "здесь" и "там", нет моего и твоего", - такими мыслями поделилась она в своей статье. Подобной установки Ирме Штеттер-Карп придерживается и сегодня. Она твердо убеждена: Бог не имеет ни границ, ни пределов, ни делений, ни гендерной принадлежности.
"Каждое поколение говорит о Боге на своем языке и пребывает в поисках Господа по-своему", - отмечает Штеттер-Карп в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland. По ее словам, она высоко ценит то, что молодежь из KJG показывает, как ищет путь к Всевышнему, однако лично для нее приставленный к слову "Бог" плюс "ни к чему не ведет".
"Главное – не лепить образ Всевышнего в соответствии с нашими узкими представлениями. По-моему, мы должны прекратить создавать скульптурные изображения Господа. За счет того, что я добавлю новые скульптуры к уже существующим, ближе к Богу я не стану", - такой точки зрения придерживается глава Центрального комитета немецких католиков Ирме Штеттер-Карп.
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