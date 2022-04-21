В Германии католическая молодежь лишила Бога пола - и не только

Бог - это седовласый старец с бородой? Во всяком случае, именно такой образ возникает в сознании многих верующих, когда они думают о Всевышнем. Немецкая организация "Католическое молодежное сообщество" (Katholische junge Gemeinde, KjG) намерена положить конец стереотипам: чтобы люди перестали идентифицировать Господа исключительно с мужчиной, там решили впредь называть его "Бог+". Что это значит?

Отойти от стереотипов

С тех пор как люди верят в высшие силы, они постоянно стремятся создавать их образ. Так, у многих христиан образ Творца ассоциируется с эдаким похожим на Деда Мороза седовласым старцем с добрыми глазами и пышной бородой.

"Сотворение Адама" (ок. 1511) - фреска Микеланджело в Сикстинской капелле в Ватикане

Однако в последние годы в сознании людей произошло немало изменений. Современное общество становится все менее консервативным и все больше стремится к многообразию и инклюзивности – тем более что инклюзия исключает любую дискриминацию и предполагает равное отношение ко всем людям, культурам, формам жизни. На этом фоне и верующие все чаще задаются вопросами по поводу того, насколько близка к жизни их религия и как можно сделать общение с Богом более полноценным.

Участники прошедшей недавно всегерманской конференции Католического молодежного сообщества тоже не остались в стороне от происходящих перемен. Они приняли решение разрушить стереотипное представление о Господе как о "светлокожем седовласом старце": впредь члены организации KjG будут отображать многообразие Всевышнего посредством термина "Бог+", то есть "Бог с плюсом".

Дать толчок для изменений в сознании

Каждое представление об образе Божием имеет право на существование - так объясняет инициативу введения термина "Бог+" глава KjG Юлия Нидермайер (Julia Niedermayer). "Представление о Боге как о старом светлокожем человеке мужского пола, которое все еще преобладает в умах многих людей, мы считаем чересчур примитивным", - отметила она в интервью порталу Katholisch.de. И в данном случае речь идет не только о дефиниции Всевышнего по признаку пола, как это часто критикуют, но и о многих других аспектах, подчеркивает Нидермайер. По ее словам, "Бог+" - это многогранный образ, который требует серьезного осмысления с самых разных сторон и который не поддается однозначной трактовке.

Пасхальная ночь в православной церкви

Союз немецкой католической молодежи (BDKJ), а это крупнейшая в Германии зонтичная организация католических молодежных объединений, приветствует решение, принятое на всегерманской конференции Католического молодежного сообщества. Положительно отозвались о нем и в Свободной демократической партии (СвДП).

"Каждый волен изображать Бога так, как он хочет. Лично я никогда не отождествлял Всевышнего с представителем какого-либо пола. Но решение Католического молодежного сообщества может стать хорошим толчком для изменений в сознании людей и привлечения их внимания к гендерной проблематике", - такое мнение высказал в интервью газете Bild депутат бундестага от СвДП и официальный представитель Союза геев и лесбиянок Германии Юрген Лендерс (Jürgen Lenders).

А вот председатель Союза школьников Германии Адриан Клант (Adrian Klant), сам католик по вероисповеданию, с непониманием отнесся к идее обозначать Всевышнего "Бог+". Он обвинил KjG в "левой идеологизации детей" и потребовал прекратить это.

Вспомогательный епископ Оснабрюка и президент оснабрюкского отделения BDKJ Йоханнес Вюббе (Johannes Wübbe), напротив, выступает за диалог с молодежью - и считает положительным тот факт, что верующие из ее числа задумываются об образе Божием.

Отсутствие гендерных границ

Ирме Штеттер-Карп (Irme Stetter-Karp), возглавляющая Центральный комитет немецких католиков (ZdK), много лет назад в рамках художественной выставки под названием "Другая половина рая" опубликовала материал о том, каким ей представляется Творец. "Я мечтаю о рае, где нет половинок, нет "здесь" и "там", нет моего и твоего", - такими мыслями поделилась она в своей статье. Подобной установки Ирме Штеттер-Карп придерживается и сегодня. Она твердо убеждена: Бог не имеет ни границ, ни пределов, ни делений, ни гендерной принадлежности.

"Каждое поколение говорит о Боге на своем языке и пребывает в поисках Господа по-своему", - отмечает Штеттер-Карп в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland. По ее словам, она высоко ценит то, что молодежь из KJG показывает, как ищет путь к Всевышнему, однако лично для нее приставленный к слову "Бог" плюс "ни к чему не ведет".

"Главное – не лепить образ Всевышнего в соответствии с нашими узкими представлениями. По-моему, мы должны прекратить создавать скульптурные изображения Господа. За счет того, что я добавлю новые скульптуры к уже существующим, ближе к Богу я не стану", - такой точки зрения придерживается глава Центрального комитета немецких католиков Ирме Штеттер-Карп.

Смотрите также:

Выставка "The Problem of God": искусство в поисках незримого Катажина Козыра, "В поисках Иисуса" Фильм польской видеохудожницы Катажины Козыры "В поисках Иисуса" снимался на улицах Иерусалима, по которым бродит немало людей, считающих себя персонажами Ветхого или Нового Завета, зачастую - Иисусом. Феномен известен под названием "иерусалимский синдром". В Иерусалиме есть клиника, которая специализируется на лечении этого психоза.

Выставка "The Problem of God": искусство в поисках незримого Катарина Фрич, "Святой Михаил" Катарина Фрич (Katharina Fritsch) относится к числу самых известных немецких скульпторов. Ее работу "Святой Михаил", увеличивающую до монументальных масштабов и выкрашенную в ядовитый цвет сувенирную фигурку святого, невозможно представить себе в храме.

Выставка "The Problem of God": искусство в поисках незримого Павел Бюхлер, "Незрим" Работа чешского художника Павла Бюхлера - одна из самых незаметных: в витрине лежит книга, в которую вложено увеличительное стекло. Мы видим лишь одно слово: "незрим".

Выставка "The Problem of God": искусство в поисках незримого Берлинде де Брёйкере, "Lost III" Жеребенок - олицетворение хрупкости жизни. Автор обращается к образу обреченного на заклание агнца. Работа вызвала возмущение - правда, не у верующих, а у защитников животных.

Выставка "The Problem of God": искусство в поисках незримого Бог - это созерцание? Инсталляция из абстрактных скульптур предлагает просто сесть и - подумать, помолиться, помедитировать. Или просто отдохнуть. Автор: Анастасия Буцко

