В Германии готовятся к зимним наводнениям (фото)

Кобленц • В ближайшие дни многие немецкие реки могут выйти из берегов. Как сообщает информационное агентство dpa, в некоторых районах страны ожидаются сильные наводнения, - в первую очередь, на малых и средних реках в юго-западных регионах Германии, в частности, в Баден-Вюртемберге. Причиной существенного повышения уровня рек в конце января стали продолжительные дожди и таяние снега, которого в последние недели в Германии выпало много - например, в Шварцвальде.

Региональные и местные власти уже принимают необходимые меры, предусмотренные планами по защите от наводнений. Эти фотографии сделаны в городе Кобленце, расположенном у впадения Мозеля в Рейн. Там уже смонтировали такие мобильные модули, с помощью которых увеличивается высота защитных сооружений и закрываются проходы и проезды к рекам в бетонных или каменных стенах на набережных.

Мобильная система защиты от наводнений в Кобленце. Фотографии

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