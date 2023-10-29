В Гамбурге пропалестинские активисты атаковали полицейских

Около 500 человек вышли в центр Гамбурга на несогласованную пропалестинскую акцию. Полицейских, стремившихся прекратить собрание, забрасывали камнями и бутылками.

В Гамбурге полиция в субботу, 28 октября, прекратила две незаявленные пропалестинские акции в районе Санкт-Георг. При этом пострадали трое сотрудников полиции, отмечается в выпущенном вечером того же пресс-релизе. Один из пострадавших полицейских был доставлен для оказания помощи в больницу.

Около 14.30 на центральной улице Штайндамм собралось примерно 70 человек, размахивавших палестинскими флагами и кричавших: "Свободу, свободу Палестине!", говорится в сообщении полиции. Людей заставили разойтись на основании распоряжения городских властей, запрещающего проводить акции, "которые по содержанию подразумевают поддержку ХАМАС или его атак на Израиль". Это распоряжение вступило в силу 15 октября и было продлено до 1 ноября.

Однако вскоре после роспуска первой акции, в 16.00, на улицу Штайндамм вышли уже около 500 человек, скандировавших лозунги в поддержку Палестины. Как пишет газета Hamburger Abendblatt , в руках они держали плакаты с такими лозунгами, как: "Мусульмане страдают - властители молчат", "Израиль - это враг" и "Остановите геноцид".

Полицию, которая попыталась прекратить и эту акцию, забросали бутылками и камнями. некоторые участники демонстрации использовали также деревянные доски, пишет газета.

Реагируя на этот инцидент, в профсоюзе полиции Гамбурга призвали проводить ускоренные судебные разбирательства и выносить четкие судебные решения в отношении зачинщиков уличных беспорядков. "Свобода собраний является элементарной частью демократии, однако этим правом слишком часто злоупотребляют", - заявил глава профсоюза полиции в федеральной земле Гамбург Хорст Нинс (Horst Niens).

Массовые пропалестинские акции в мире

Крупные пропалестинские акции прошли 28 октября и в других городах мира. В Стамбуле и Лондоне на подобные мероприятия вышли, по разным оценкам, по 50-70 тысяч человек. Менее многочисленные акции в поддержку палестинцев, по данным СМИ, состоялись в Париже, Марселе, Манчестере, Глазго, Веллингтоне, Цюрихе, Лозанне, Женеве, Копенгагене, Риме, Стокгольме и других городах.

На некоторых из этих акций также не обошлось без проявлений насилия со стороны протестующих.

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