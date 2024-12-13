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ПреступностьГермания

В ФРГ задержали подозреваемого в связи с хакерами из России

Александра Иванова
13 декабря 2024 г.

По данным немецких следователей, 24-летний житель земли Шлезвиг-Гольштейн продвигал в мессенджерах программы, через которые хакеры получали доступ к компьютерам жертв.

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Рука на компьютерной клавиатуре с подсветкой в цветах флага РФ
Фото: IMAGO/Depositphotos/YAY_Images

В Германии задержан 24-лентний житель федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн по подозрению в поддержке связанной с Россией хакерской группировки KillNET. Об этом сообщило земельное ведомство уголовной полиции в пятницу, 13 декабря.

Указывается, что, по данным следствия, группировка KillNET осуществляла взломы компьютерных систем "в контексте войны" России против Украины. Злоумышленники вели деятельность, направленную против стран НАТО, воруя данные и нанося вред интернет-ресурсам, следует из сообщения. В частности, за прошедшие два года хакеры осуществили ряд атак на серверы, в результате которых происходила их перегрузка. Роль 24-летнего задержанного состояла в подготовке инфраструктуры для подобных взломов.

Следователи полагают, что мужчина рекламировал в различных мессенджерах сервисы, через которые впоследствии и происходили хакерские атаки. При этом он сознательно предлагал свои услуги внутри группировки KillNET и, таким образом, помог хакерам осуществить по всей Германии взломы компьютерных сетей в сферах безопасности, инфраструктуры и финансов, говорится в сообщении.

12 декабря следователи провели обыск жилища подозреваемого в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн и конфисковали ряд носителей данных. На их основе расследование будет продолжено. 11 декабря Федеральное ведомство криминальной полиции сообщило о трех задержаниях в Германии и Франции в связи с делом группировки KillNET. 

 

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