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Контрразведка ФРГ предупредила об угрозе кибератак из РФ

Сергей Ромашенко
9 сентября 2024 г.

Федеральное ведомство по охране конституции обеспокоено активностью подразделения 29155 российской военной разведки. Ведомство опасается хакерских атак против стран ЕС и НАТО.

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Человек перед ноутбуком
Спецслужба ФРГ видит угрозу от военной разведки РФФото: Jochen Tack/IMAGO

Федеральное ведомство по охране конституции, в функции которого входят наблюдение за угрозами демократическому правопорядку Германии и контрразведывательная деятельность, предупредило об угрозе российских хакерских атак против стран Евросоюза и объектов блока НАТО. Соответствующее предостережение содержится в посте, обнародованном на сайте ведомства в понедельник, 9 сентября.

В нем говорится, что ведомство вместе с международными партнерами предупреждает об актуальной угрозе кибератак со стороны подразделения 29155 Главного управления Генштаба ВС РФ, ранее известного как ГРУ. Пост также содержит линк на сообщение от 5 сентября, в котором Федеральное ведомство по охране конституции совместно с американскими спецслужбами информирует о российской киберактивности во всем мире.

В этом сообщении также отмечается, что подразделение 29155 известно причастностью к актам саботажа и покушениям на убийство. Это подразделение, в числе прочего, обвиняют в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля в 2018 году. Полковник ГРУ Скрипаль перешел на сторону британской разведки, был разоблачен и освобожден в рамках обмена шпионами в 2010 году.

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