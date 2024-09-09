Контрразведка ФРГ предупредила об угрозе кибератак из РФ

Федеральное ведомство по охране конституции, в функции которого входят наблюдение за угрозами демократическому правопорядку Германии и контрразведывательная деятельность, предупредило об угрозе российских хакерских атак против стран Евросоюза и объектов блока НАТО. Соответствующее предостережение содержится в посте, обнародованном на сайте ведомства в понедельник, 9 сентября.

В нем говорится, что ведомство вместе с международными партнерами предупреждает об актуальной угрозе кибератак со стороны подразделения 29155 Главного управления Генштаба ВС РФ, ранее известного как ГРУ. Пост также содержит линк на сообщение от 5 сентября, в котором Федеральное ведомство по охране конституции совместно с американскими спецслужбами информирует о российской киберактивности во всем мире.

В этом сообщении также отмечается, что подразделение 29155 известно причастностью к актам саботажа и покушениям на убийство. Это подразделение, в числе прочего, обвиняют в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля в 2018 году. Полковник ГРУ Скрипаль перешел на сторону британской разведки, был разоблачен и освобожден в рамках обмена шпионами в 2010 году.