 В ФРГ впервые за 10 лет сократилась численность населения | Новости из Германии о Германии | DW | 13.10.2020

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Германия

В ФРГ впервые за 10 лет сократилась численность населения

Эксперты связывают убыль населения в Германии с сокращением притока мигрантов из-за пандемии коронавируса. Наибольший прирост населения был зафиксирован на пике миграционного кризиса в 2015 году.

Приток мигрантов в Германию в первом полугодии резко сократился

Приток мигрантов в Германию в первом полугодии резко сократился

В Германии впервые с 2010 года сократилась численность населения. По данным на 30 июня 2020 года на территории ФРГ проживали 83,1 млн человек - на 400 тысяч (0,05 процента) меньше, чем в начале года, сообщило федеральное статистическое ведомство во вторник, 13 октября.

Статистики объяснили это сокращением притока мигрантов в Германию в первом полугодии 2020 года из-за пандемии коронавируса. Население ФРГ неуклонно росло с 2011 года. Наибольший прирост численности населения был зафиксирован во втором полугодии 2015 года на пике миграционного кризиса - тогда число жителей Германии увеличилось на 717 тысяч человек.

В последующие годы прирост населения замедлился. Так, во второй половине 2019 года он составил лишь 94 тысячи человек (плюс 0,1 процента). В нынешнем году резкий спад притока мигрантов был зафиксирован с марта. За первые шесть месяцев текущего года в Германию переселились лишь 74 тысячи человек - на 93 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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    Автор: Наталья Позднякова


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