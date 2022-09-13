Убийство за требование надеть маcку: в ФРГ огласили приговор

Суд в городе Бад-Кройцнахе (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) приговорил к пожизненному заключению 50-летнего Марио Н. (Mario N.), который год назад застрелил 20-летнего кассира на автозаправочной станции (АЗС) в Идар-Оберштайне за требование надеть медицинскую маску для защиты от коронавируса. Судьи во вторник, 13 сентября, расценили это убийство как преступление, совершенное из низменных побуждений. Марио Н. также признан виновным в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия.

Сторона обвинения требовала признания особой тяжести вины. Палата присяжных не согласилась с подобной оценкой. Защита настаивала на том, что убийство было непредумышленным. Осужденный имеет возможность подать прошение об освобождении после 15 лет заключения.

Убийство на АЗС

Резонансное преступление произошло 18 сентября 2021 года. Марио Н., ранее не попадавший в поле зрения полиции, пришел на АЗС, чтобы купить пиво. Кассир отказался обслуживать его, напомнив о необходимости носить маску в общественных местах. По словам главного прокурора Рейнланд-Пфальца Кая Фурмана (Kai Fuhrmann), на которого ссылалось агентство dpa, впоследствии во время допроса мужчина пояснил, что является противником коронавирусных ограничений, был психологически подавлен развитием ситуации с пандемией и "не видел иного способа" выразить свое недовольство.

Преступник признал вину

Марио Н. вернулся домой, взял хранившийся у него в квартире револьвер и вернулся на заправку. Он зашел туда в медицинской маске, взял пиво, подошел к кассе и снял маску. После того как кассир вновь сделал ему замечание, мужчина застрелил юношу. Он "целенаправленно выстрелил жертве в голову", подчеркнул Кай Фурман. После этого мужчина скрылся с места преступления, но на следующее утро пришел "в сопровождении женщины" в участок полиции и сознался в содеянном.

Преступник признал свою вину и заявил, что кассир, соблюдавший правила защиты от коронавируса, показался ему "ответственным за ситуацию". Мужчина выразил раскаяние и признался, что был потрясен своим поступком. По данным dpa, позднее было выявлено, что на момент преступления в крови Марио Н. было примерно 2 промилле алкоголя.

Широкий резонанс

Преступление вызвало широкую дискуссию о радикализации в среде так называемых корона-скептиков в ФРГ. Действия Марио Н. приветствовались в чатах и на форумах правых экстремистов. Представители партий широкого спектра отреагировали на произошедшее с тревогой.

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