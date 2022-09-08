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Игрушка в виде символа вириона SARS-CoV-2Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance
ЗдоровьеГермания

Бундестаг ФРГ одобрил меры борьбы с COVID-19 на осень и зиму

Павел Мыльников
1 ч. назад

Поправки к закону об эпидемиологической защите разъясняют применение масочного режима. Земли ФРГ вправе ужесточать меры борьбы с COVID-19 в зависимости от масштабов заболеваемости.

https://www.dw.com/ru/bundestag-frg-odobril-mery-borby-s-covid19-na-osen-i-zimu/a-63060279

Бундестаг Германии в четверг, 8 сентября, одобрил поправки к закону об эпидемиологической защите, цель которых -  усилить защиту жителей страны от коронавируса SARS-CoV-2 в осенние и зимние месяцы. За принятие нововведений проголосовали 386 депутатов, 313 были против, еще трое парламентариев воздержались.

Поправки предполагают обязательное ношение масок в поездах дальнего следования, домах престарелых и медицинских учреждениях. При посещении родственников, находящихся в больнице на лечении или в доме престарелых, необходимо предъявить отрицательный результат теста на COVID-19. В то же время масочный режим не распространяется на самолеты.

Ужесточение масочного режима зависит от показателей в регионах

Федеральные земли в зависимости от показателей заболеваемости могут обязать жителей с октября по 7 апреля носить маски в общественном транспорте и закрытых помещениях. Послабления допускаются для кафе и ресторанов, а также культурных и спортивных объектов, например, при наличии отрицательного теста либо сертификата о перенесенном заболевании или вакцинации.

В учебных заведениях масочный режим могут при необходимости вводить только в средних школах. Федеральные земли вправе принимать дополнительные меры лишь при наличии "конкретной опасности для деятельности системы здравоохранения или иной критически важной инфраструктуры".

Поправки рассмотрит бундесрат

Теперь нововведения должен рассмотреть бундесрат - представительство федеральных земель Германии. Ожидается, что это произойдет 16 сентября. "Осенью мы будем держать ситуацию под контролем", - заверил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach).

Данные о ковиде в Германии

Коронавирус SARS-CoV-2 по состоянию на 8 сентября был выявлен у 32,3 млн жителей Германии, сообщил Институт имени Роберта Коха. Из них 148 098 человек скончались, а около 31,6 млн выздоровели. К этому дню в ФРГ сделано 184,8 млн прививок от COVID-19. 76,3 процента жителей страны привиты полностью, а 62 процента населения получили бустерную дозу вакцины.

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