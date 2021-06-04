 Германия считает ″интервью″ Протасевича результатом ″психологической обработки″ | Новости из Германии о Германии | DW | 04.06.2021

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Германия

Германия считает "интервью" Протасевича результатом "психологической обработки"

"Интервью" Романа Протасевича - "позор" для белорусского руководства, которое продемонстрировало "презрение к демократии", заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Плакат за освобождение Романа Протасевича

Плакат за освобождение Романа Протасевича

Правительство Германии считает, что "интервью" белорусского блогера Романа Протасевича, показанное в эфире государственного телеканала ОНТ, стало результатом "психологической, а, возможно, и физической обработки" задержанного. Об этом заявил официальный представитель правительства в Берлине Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в пятницу, 4 июня, в Берлине.

По его словам, "нежелательного" для белорусского режима "журналиста сажают за решетку и там психологически и, возможно, физически обрабатывают до такой степени, что он дает это совершенно недостойное и неправдоподобное интервью с признанием".

Берлин обещает поддержку Протасевичу

Штеффен Зайберт назвал эту телетрансляцию "позором" для белорусского руководства, которое, как он подчеркнул, показало все свое "презрение к демократии", "презрение к людям". Представитель правительства ФРГ пообещал поддержку Протасевичу со стороны правительства Германии. "Наши мысли - с этим молодым человеком и со всеми другими гражданами Беларуси, с которыми так бесчеловечно обращаются из-за их убеждений", - отметил он.

Глава МИД Великобритании призвал привлечь показавших интервью к ответственности

В Великобритании также назвали "интервью" "вызывающим тревогу" и завили, что оно "явно было дано под давлением". Британский министр иностранных дел Доминик Рааб призвал привлечь к ответственности тех, кто участвовал в трансляции записи.

В ходе полуторачасового видео, поданного гостелевидением в формате "интервью" и показанного вечером 3 июня, бывший главный редактор Telegram-канала Nexta, оппозиционный блогер Роман Протасевич, которого задержали в Минске после экстренной посадки самолета Ryanair, заявил, что признает вину в организации массовых несанкционированных акций в Беларуси, раскритиковал членов Координационного совета для передачи власти и лидера оппозиции Светлану Тихановскую. Кроме того, Протасевич ответил утвердительно на вопрос ведущего об уважении к десятилетиями правящему в республике Александру Лукашенко.

Экс-кандидат на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская в свою очередь также выразила мнение, что "интервью" было записано под пытками.

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  • Светлана Тихановская

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

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  • Светлана Тихановская в Берлине

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  • Тихановская на встрече с Меркель

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

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    Необходимость диалога в Беларуси - одна из главных тем и на международных конференциях и встречах Светланы Тихановской с главами западных государств и правительств. Ее команда также налаживает международные связи для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от репрессий белорусам и экономической поддержки страны после новых выборов - своего рода "плана Маршалла для Беларуси".

  • Светлана Тихановская в Брюсселе

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Внимание к пыткам в Беларуси

    Санкции против высокопоставленных лиц, виновных в насилии против мирных граждан, а также помощь международного сообщества в документировании пыток в Беларуси и уголовном преследовании силовиков - другие ключевые направления в работе штаба Тихановской. Иски против белорусских силовиков рассматривают в Литве, Польше и Чехии. Соответствующий иск подан и в прокуратуру ФРГ.

  • Тихановская на церемонии вручения премия Сахарова За свободу мысли

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    В декабре 2020 года Светлане Тихановской была вручена премия Сахарова "За свободу мысли". Помимо нее Европарламент присудил эту награду Светлане Алексиевич, Марии Колесниковой, Веронике Цепкало, Алесю Беляцкому, Степану Путило и другим активистам объединенной белорусской оппозиции. "Свобода - это победа над страхом", - отметила Тихановская на церемонии вручения премии в Брюсселе.

  • Светлана Тихановская в Риме

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

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    Встречи с диаспорой, поддержка Народных посольств, которые информируют мировое сообщество о ситуации в Беларуси, контакты с теми, кто продолжает протестовать в Беларуси, - Тихановская называет себя лидером, избранным белорусским народом. Агентство Bloomberg включило ее в топ-50 самых влиятельных персон 2020 года. И как бы к ней ни относились, без нее история современной Беларуси уже немыслима.

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    Автор: Янина Мороз


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