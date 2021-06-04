Германия считает "интервью" Протасевича результатом "психологической обработки"

Правительство Германии считает, что "интервью" белорусского блогера Романа Протасевича, показанное в эфире государственного телеканала ОНТ, стало результатом "психологической, а, возможно, и физической обработки" задержанного. Об этом заявил официальный представитель правительства в Берлине Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в пятницу, 4 июня, в Берлине.

По его словам, "нежелательного" для белорусского режима "журналиста сажают за решетку и там психологически и, возможно, физически обрабатывают до такой степени, что он дает это совершенно недостойное и неправдоподобное интервью с признанием".

Берлин обещает поддержку Протасевичу

Штеффен Зайберт назвал эту телетрансляцию "позором" для белорусского руководства, которое, как он подчеркнул, показало все свое "презрение к демократии", "презрение к людям". Представитель правительства ФРГ пообещал поддержку Протасевичу со стороны правительства Германии. "Наши мысли - с этим молодым человеком и со всеми другими гражданами Беларуси, с которыми так бесчеловечно обращаются из-за их убеждений", - отметил он.

Глава МИД Великобритании призвал привлечь показавших интервью к ответственности

В Великобритании также назвали "интервью" "вызывающим тревогу" и завили, что оно "явно было дано под давлением". Британский министр иностранных дел Доминик Рааб призвал привлечь к ответственности тех, кто участвовал в трансляции записи.

В ходе полуторачасового видео, поданного гостелевидением в формате "интервью" и показанного вечером 3 июня, бывший главный редактор Telegram-канала Nexta, оппозиционный блогер Роман Протасевич, которого задержали в Минске после экстренной посадки самолета Ryanair, заявил, что признает вину в организации массовых несанкционированных акций в Беларуси, раскритиковал членов Координационного совета для передачи власти и лидера оппозиции Светлану Тихановскую. Кроме того, Протасевич ответил утвердительно на вопрос ведущего об уважении к десятилетиями правящему в республике Александру Лукашенко.

Экс-кандидат на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская в свою очередь также выразила мнение, что "интервью" было записано под пытками.

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