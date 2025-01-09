В ФРГ самые высокие цены в ЕС на электричество. Это надолго?

Электроэнергия в Германии - самая дорогая в Европе, и это ощущают не только частные потребители, но и ослабевшая экономика. Могут ли политики добиться снижения цен?

Начало 2025 года в Германии выдалось ветреным. Ветропарки работали на полную мощность. К тому же во многих регионах светило солнце. В результате объем электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, по данным Института солнечных энергосистем имени Фраунгофера (ISE), составил 125% от потребностей страны. Из-за избыточного предложения цены на электроэнергию на бирже резко упали. На протяжении нескольких часов ее можно даже было получить бесплатно.

В 2024 году 59% электроэнергии, потребленной предприятиями и домохозяйствами в Германии, было получено из альтернативных источников. Однако их доля в покрытии энергопотребностей страны в разное время года различна. Ведь зимой, когда светлое время суток является непродолжительным, солнце часто закрывают облака, а погода нередко безветрена, объем "зеленого" тока значительно сокращается.

Минимальной его доля в ФРГ оказалась 12 декабря 2014 года: тогда за счет возобновляемых источников энергии удалось покрыть лишь 18% суточной потребности страны. Остальной объем пришлось компенсировать за счет угольных и газовых электростанций, а также импорта электроэнергии из стран, не входящих в ЕС. В результате цена за мегаватт/час на Европейской энергетической бирже взлетела до 936 евро. Для сравнения: обычно она составляет от 60 до 100 евро.

Цены на электроэнергию для домохозяйств и предприятий

Частные домохозяйства, а также компании, заключившие долгосрочные контракты на поставку электроэнергии, практически не замечают подобных колебаний цен. Ведь они платят поставщику фиксированную цену, которая была согласована на определенный срок при заключении контракта.

Однако с начала 2025 года поставщики обязаны предлагать и гибкие тарифы по текущим биржевым ценам. Это означает, что клиенты, приобретающие большие объемы электроэнергии, например для зарядки электромобилей или работы тепловых насосов, получают финансовый стимул регулировать свое потребление по времени и закупать электроэнергию тогда, когда она дешевеет из-за большого предложения на рынке.

Электромобиль на заправке Фото: Jochen Tack/picture alliance

Зимой это делать затруднительно. Но действительно ли скачки цен происходят только потому, что в электросети поступает слишком мало электричества, получаемого с помощью энергии ветра и солнца? Этим вопросом задается в Германии Федеральное ведомство по картелям. Оно находится в подчинении министерства экономики и следит за честной конкуренцией на рынке. Особое внимание оно уделяет незаконным ценовым соглашениям. Если ведомство по картелям обнаружит, что компании несанкционированно влияют на формирование цен, например, вступая в сговор друг с другом, оно может наложить штраф.

Глава Федерального ведомства по картелям Андреас Мундт (Andreas Mundt) намерен провести расследование в связи со скачками цен на электроэнергию на бирже, чтобы проверить, не был ли рост цен на электроэнергию сознательно спровоцирован тем, что операторы не подключили к сети все угольные и газовые электростанции.

Последствия отказа от угольных электростанций и атомной энергии

В интервью газете Rheinische Post Мундт, однако, признает, что колебание цен на электроэнергию в Германии "ожидаемо" и может быть "нормальным и неискаженным результатом происходящего на рынке", учитывая, что страна встретила зиму "с сокращенным парком электростанций".

Глава Федерального агентства по картелям Андреас Мундт Фото: Bundeskartellamt

Подразумевается, прежде всего, постепенный отказ Германии от угля. В 2024 году производство электроэнергии из бурого угля сократилось в ФРГ на 8%, а из каменного угля - более чем на 27%. С 2015 года доля угля в производстве электроэнергии сократилась почти вдвое, что значительно снизило выбросы углекислого газа.

2024 год стал также первым годом, в котором Германия полностью обошлась без атомной энергии, произведенной на своей территории. Три последние атомные электростанции, закрытые в 2023 году, вырабатывали около 6% электроэнергии, потребляемой в ФРГ.

Внутренний рынок электроэнергии в ЕС

Предполагается, что за счет внутреннего рынка страны-члены Евросоюза должны извлекать выгоду из благоприятных условий производства электроэнергии в том или ином регионе. Так, в периоды ветреной и солнечной погоды объем электроэнергии, экспортируемой Германией, превышает объемы электроэнергии, которую она закупает за границей. И напротив: в периоды, когда солнце светит редко и царит безветренная погода, Германия закупает больше энергии, чем поставляет на экспорт.

Больше всего электроэнергии, закупленной Германией в других странах ЕС в 2024 году, поступило из Франции - страны, которая покрывает собственные потребности на 70% за счет АЭС, стабильно работающих круглый год. На втором и третьем месте по объему поставок электроэнергии в ФРГ оказались Дания и Швейцария. Как и у Франции, у обеих этих стран объем поставок электроэнергии в Германию значительно превышал объем электроэнергии, импортируемой ими оттуда.

Как импорт, так и экспорт электроэнергии осуществляются на основе текущих цен на Европейской энергетической бирже. Потребители также должны платить национальные налоги и сборы. В Германии около 30% цены на электроэнергию приходится на плату за пользование сетями. Это расходы на расширение электросетей. Еще чуть менее трети приходится на налоги и сборы.

Сравнение цен на электроэнергию в ЕС

В Германии цены на электроэнергию - самые высокие в ЕС. По данным Федерального статистического ведомства, в 2024 году семья из трех-четырех человек в ФРГ платила почти 40 центов за киловатт-час. В Ирландии и Дании этот показатель составляет 37 центов, в Чехии, Бельгии и Италии - около 33 центов. В Венгрии и Болгарии, где электроэнергия субсидируется государством, потребителям приходилось платить из своего кармана всего десять центов за киловатт-час.

В Германии субсидии тоже есть, но получают их только промышленные предприятия. Несмотря на это, именно энергоемкие компании все чаще жалуются, что их траты на электроэнергию слишком высоки, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Как повлияла война в Украине на стоимость электроэнергии

В 2021 году промышленные компании в Германии платили около 12 центов за киловатт-час. В 2022 году, после вторжения России в Украину, эти цены достигли максимума, взлетев до более 50 центов.

С 1 июля 2022 года налоги и сборы для компаний были значительно снижены. Сейчас цена на электроэнергию для промышленности составляет около 17 центов. Однако и это гораздо больше, чем платят компании в основных странах-конкурентах. Так, в 2023 году предприятия автомобильной промышленности Германии платили за электроэнергию в два раза больше, чем их конкуренты в Китае, и почти в три раза больше, чем аналогичные компании в США.

Энергоемкие производства особенно сильно ощущают на себе высокие цены на электроэнергию Фото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

Так что существенное снижение цен на электроэнергию по-прежнему остается в ФРГ одним из главных требований бизнеса. На этом фоне канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал Еврокомиссию разрешить странам-членам ЕС в большем объеме субсидировать расходы на электроэнергию, в первую очередь, на энергоемких производствах и для компаний, производящих аккумуляторные батареи.

Со своей стороны кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) предлагает вдвое снизить плату за пользование сетями и сократить налоги на электричество для энергоемких предприятий. Из каких средств предполагается финансировать эти меры, однако, остается неясным. Между тем очевидно, что дальнейшее развитие возобновляемых источников энергии, электросетей и возможностей для хранения энергии еще долгие годы будет сопровождаться высокими затратами. И только когда будет создана необходимая инфраструктура, проявится финансовая выгода от использования энергии ветра и солнца.