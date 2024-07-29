На крышах в Германии уже 3,4 млн солнечных энергоустановок

В 2023 году энергия солнца покрыла рекордные 11,9% спроса на электричество в Германии. Но производство и импорт солнечных панелей неуклонно снижается.

На крышах домов и в полях Германии установлено уже 3,4 млн фотоэлектрических энергоустановок. Об этом сообщило в понедельник, 29 июля, Федеральное статистическое ведомство ФРГ. По его данным, за 2023 год количество солнечных модулей выросло на 29,8%, а за последние пять лет - удвоилось. Их общая мощность достигла 81 500 МВт (рост на 20,5% за последний год). В 2023 году они произвели 53,6 млн МВт*ч электроэнергии, покрыв 11,9% спроса на электричество в стране и установив новый рекорд.

Нестабильный источник дохода для частных хозяйств

Как и другие виды возобновляемой энергетики, солнечная генерация зависит от погодных условий. Например, в 2023 году рекордным стал июль, когда на нее пришлось 27,3% всей произведенной в Германии электроэнергии. А в январе и декабре производительность фотоэлектрических установок оказалась в 10 раз ниже.

Солнечная энергетика стала прибыльным бизнесом для многих немцев. В 2022 году доход от поставок излишков произведенной домашними фотоэлектрическими установками энергии в электросети страны получили около 1,8 млн частных домохозяйств. Это 4,7% от их общего числа, то есть каждый 20-й немец зарабатывает на продаже энергии солнца.

Темпы роста могут снизиться

Несмотря на рост численных параметров солнечной генерации, темпы ее роста могут снизиться уже в ближайшем будущем. За первые пять месяцев 2024 года объемы импорта солнечных панелей в Германию упала на две трети по сравнению с тем же периодом прошлого года. По итогам 2023 года снижение составило 12,5%. Подавляющее большинство таких систем поступает в ФРГ из Китая - 86,4 процента.

Сама Германия также производит солнечные панели. Но и этот показатель резко падает. В первом квартале этого года в стране произвели 495 600 солнечных модулей - на 52,8% меньше, чем годом ранее. По итогам 2023 года спад производства составил 12,8 процента.