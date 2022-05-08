 В ФРГ с февраля наблюдается наиболее сильный рост цен на дизель среди стран ЕС | Новости из Германии о Германии | DW | 08.05.2022

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Германия

В ФРГ с февраля наблюдается наиболее сильный рост цен на дизель среди стран ЕС

С 21 февраля по 25 апреля цена на дизельное топливо в Германии возросла с 1,66 до 2,04 евро за литр, сообщает медиагруппа Funke со ссылкой на данные Еврокомиссии.

Цены на бензин и дизель на одной из заправок в Кельне

Цены на бензин и дизель на одной из заправок в Кельне в марте 2022 года

Самый резкий рост цен на дизель среди всех стран ЕС зафиксирован в Германии, Швеции и Латвии. За два месяца войны России против Украины дизель здесь подорожал на 38 центов с 1,66 евро до 2,04 евро за литр, сообщают в воскресенье, 8 мая, газеты медиагруппы Funke. Во Франции литр дизельного топлива подорожал на 17 центов, в Италии - на 5 центов.

За период с 3 января по 25 апреля цена на дизельное топливо в Германии увеличилась на 47 центов за один литр.

Такие данные, как отмечают издания, содержатся в ответе Еврокомиссии, который предоставило Федеральное статистическое ведомство Германии на запрос фракции Левой партии в бундестаге.

Цены на бензин в ФРГ тоже значительно выросли

Между тем цена за литр бензина Super 95 с 21 февраля по 25 апреля в ФРГ выросла на 23 цента за один литр, в Австрии - на 24 цента. Зато в Венгрии она снизилась на 6 центов, а в Италии - на 8 центов, указывается далее.

Сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч (Dietmar Bartsch) обвинил нефтяные концерны во "взвинчивании цен" и "беззастенчивом использовании текущей ситуации, чтобы набить карманы своих акционеров". Он призвал федеральное правительство принять контрмеры. 

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    Автор: Клаудиа Ден


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