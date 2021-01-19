В ФРГ проведена масштабная операция против контрабанды людей

В Германии в рамках масштабной операции по всей стране задержано пять предполагаемых участников международной преступной группировки, занимающейся контрабандой людей. В операции, начавшейся рано утром во вторник, 19 января, было задействовано более 400 сотрудников правоохранительных органов. Обыски и задержания проведены в федеральных землях Берлин, Нижняя Саксония, Северный Рейн - Вестфалия и Гессен, сообщили прокуратура Кемптена и федеральная полиция в Мюнхене.

По данным следствия, эта группировка нелегально переправляла людей в Германию по так называемому "балканскому маршруту" как минимум с апреля 2019 года. В отношении 19 человек в возрасте от 21 до 44 лет ведется расследование. Эти люди подозреваются в том, что они в составе преступной группировки нелегально перевезли в ФРГ мигрантов не менее чем в 23 случаях. В правоохранительных органах отмечают, что преступники действовали координированно и очень профессионально. Они, к примеру, заранее высылали по маршруту разведчиков для обнаружения полицейских.

Федеральная полиция вышла на след банды после задержания одного из контрабандистов в августе 2019 года. Главарь группировки был задержан в Австрии в декабре 2020 года. В международном расследовании, помимо Германии, участвовали Австрия, Венгрия, Чехия, Словакия, Нидерланды и Бельгия.

Смотрите также: