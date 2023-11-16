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В ФРГ прошли обыски по делу Исламского центра в Гамбурге

Александра Иванова
16 ноября 2023 г.

Исламский центр в Гамбурге подозревают в поддержке террористической организации "Хезболлах".

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Здание МВД ФРГ в Берлине
Фото: Winfried Rothermel/dpa/picture alliance

В семи федеральных землях Германии были проведены обыски по делу Исламского центра в Гамбурге (IHZ). Об этом сообщила в четверг, 16 ноября, министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser).

Указывается, что организация подозревается в действиях, направленных против конституционного правопорядка, а также в поддержке террористической организации "Хезболлах". Обыски проводятся на 54 объектах, связанных с Исламским центром .

Федеральное ведомство по охране конституции давно наблюдало за центром и присвоило ему статус исламистской организации, заявила Нэнси Фезер.

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