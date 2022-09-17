В ФРГ просят отстранить Беларусь от отбора на ЧЕ по футболу

Не только РФ, но и Беларусь должна быть отстранена от участия в отборе к ЧЕ-2024 по футболу, считает глава МВД ФРГ.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser), отвечающая, в частности, и за вопросы, связанные со спортом, призвала отстранить сборную Беларуси от участия в отборочном турнире к чемпионату Европы (ЧЕ) по футболу - 2024 в Германии. Письмо с соответствующим требованием Фезер направила на имя главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина. Отправку послания агентству AFP в пятницу, 16 сентября, подтвердил представитель министерства. Первым о письме сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

Фезер требует "отстранить от всех международных футбольных матчей и турниров не только Россию, которая ведет агрессивную войну в нарушение международного права, но и Беларусь - как основного сторонника российского руководства". Футбольное сообщество должно "соответствовать своей ответственной роли и занять единую позицию против такой формы пренебрежения правами человека", которую, по мнению министра, демонстрируют Москва и Минск. Спортсмены ответственных за нарушения государств должны быть "лишены любой возможности участия в спорте, влияния или иного представительства", считает Нэнси Фезер.

Министр также настаивает на отстранении российских и белорусских чиновников с их постов во влиятельных органах международных спортивных федераций.

Жеребьевка для отбора на чемпионат Европы по футболу-2024 должна состояться во Франкфурте-на-Майне 9 октября. Как напомнил Der Spiegel, сборная России и российские клубы с весны отстранены от участия в международных футбольных турнирах.

Спортсмены из РФ и Беларуси не допущены к соревнованиям по биатлону

Между тем спортсмены из России и Беларуси по-прежнему не допускаются ко всем международным соревнованиям по биатлону. Такое решение принял Международный союз биатлонистов (IBU) на конгрессе в Зальцбурге 16 сентября.

Таким образом поддержана просьба руководства о продлении санкций, действующих с 1 марта. Режим будет сохраняться до дальнейшего уведомления. Национальные федерации России и Беларуси будут отстранены, пока четко не дистанцируются от войны Москвы в Украине.

Томас Бах заявил, что будет решать проблему с допуском

В то же время глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в видеообращении к конгрессу Международного союза биатлонистов заявил, что "будет решать" проблему вокруг отстранения россиян. "Не могу объявить никаких конкретных шагов или сроков", - добавил он при этом.

Ранее, в середине августа, канадский профессор права Ричард Макларен, бывший глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию обвинений российских госорганов в допинг-махинациях на Олимпиаде-2014 в Сочи, высказался против нынешнего отстранения спортсменов из России и Беларуси от участия в международных соревнованиях.

Канадец подверг критике тот факт, что атлеты призваны отвечать за политику своих стран: "Спортсмены не являлись инициаторами этого конфликта и не несут ответственность за его ход. Это две веские причины вновь допустить их к участию".

Макларен ждет обращений в арбитраж

Ричард Макларен ожидал, что ряд российских и белорусских спортсменов обратятся в международный Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы отстоять право на выступления. "Если CAS примет решение в пользу спортсменов, федерации будут вынуждены разрешить им снова участвовать в соревнованиях", - подчеркнул он. Юрист не захотел делать прогноз относительно шансов россиян и белорусов в суде, добавив, что решения по их делам могут быть любыми.

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