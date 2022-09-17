  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Логотип чемпионата Европы по футболу - 2024 в Германии
Логотип чемпионата Европы по футболу - 2024 в ГерманииФото: Michael Sohn/AP/picture alliance
СпортБеларусь

В ФРГ просят отстранить Беларусь от отбора на ЧЕ по футболу

Екатерина Венкина
9 мин. назад

Не только РФ, но и Беларусь должна быть отстранена от участия в отборе к ЧЕ-2024 по футболу, считает глава МВД ФРГ.

https://www.dw.com/ru/v-frg-prizvali-otstranit-belarus-ot-otbora-na-ce2024-po-futbolu/a-63157736

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser), отвечающая, в частности, и за вопросы, связанные со спортом, призвала отстранить сборную Беларуси от участия в отборочном турнире к чемпионату Европы (ЧЕ) по футболу - 2024 в Германии. Письмо с соответствующим требованием Фезер направила на имя главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина. Отправку послания агентству AFP в пятницу, 16 сентября, подтвердил представитель министерства. Первым о письме сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

Фезер требует "отстранить от всех международных футбольных матчей и турниров не только Россию, которая ведет агрессивную войну в нарушение международного права, но и Беларусь - как основного сторонника российского руководства". Футбольное сообщество должно "соответствовать своей ответственной роли и занять единую позицию против такой формы пренебрежения правами человека", которую, по мнению министра, демонстрируют Москва и Минск. Спортсмены ответственных за нарушения государств должны быть "лишены любой возможности участия в спорте, влияния или иного представительства", считает Нэнси Фезер.

Министр также настаивает на отстранении российских и белорусских чиновников с их постов во влиятельных органах международных спортивных федераций.

Жеребьевка для отбора на чемпионат Европы по футболу-2024 должна состояться во Франкфурте-на-Майне 9 октября. Как напомнил Der Spiegel, сборная России и российские клубы с весны отстранены от участия в международных футбольных турнирах.

Спортсмены из РФ и Беларуси не допущены к соревнованиям по биатлону

Между тем спортсмены из России и Беларуси по-прежнему не допускаются ко всем международным соревнованиям по биатлону. Такое решение принял Международный союз биатлонистов (IBU) на конгрессе в Зальцбурге 16 сентября.

Таким образом поддержана просьба руководства о продлении санкций, действующих с 1 марта. Режим будет сохраняться до дальнейшего уведомления. Национальные федерации России и Беларуси будут отстранены, пока четко не дистанцируются от войны Москвы в Украине.

Томас Бах заявил, что будет решать проблему с допуском

В то же время глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в видеообращении к конгрессу Международного союза биатлонистов заявил, что "будет решать" проблему вокруг отстранения россиян. "Не могу объявить никаких конкретных шагов или сроков", - добавил он при этом.

Ранее, в середине августа, канадский профессор права Ричард Макларен, бывший глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию обвинений российских госорганов в допинг-махинациях на Олимпиаде-2014 в Сочи, высказался против нынешнего отстранения спортсменов из России и Беларуси от участия в международных соревнованиях.

Канадец подверг критике тот факт, что атлеты призваны отвечать за политику своих стран: "Спортсмены не являлись инициаторами этого конфликта и не несут ответственность за его ход. Это две веские причины вновь допустить их к участию".

Макларен ждет обращений в арбитраж

Ричард Макларен ожидал, что ряд российских и белорусских спортсменов обратятся в международный Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы отстоять право на выступления. "Если CAS примет решение в пользу спортсменов, федерации будут вынуждены разрешить им снова участвовать в соревнованиях", - подчеркнул он. Юрист не захотел делать прогноз относительно шансов россиян и белорусов в суде, добавив, что решения по их делам могут быть любыми.

Смотрите также:

Украинцы о форме своей футбольной сборной

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Совет ФИФА в Майами, два новых футбольных турнира, 25 миллиардов долларов и скандальное интервью

Совет ФИФА в Майами, два новых футбольных турнира, 25 миллиардов долларов и скандальное интервью

Накануне Совета ФИФА в США глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель рассказал DW об отношении к Клубному чемпионату мира, отбору команд и распределению турнирных доходов. Но это интервью закончилось скандалом.
Спорт
14 марта 2019 г.
12:25 мин.
external

Как подарок украинского олигарха привел главу Немецкого футбольного союза к отставке

Как подарок украинского олигарха привел главу Немецкого футбольного союза к отставке

Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель ушел в отставку. Скандал разгорелся, потому что он не сообщил о приработке в дочерней структуре союза. Последней каплей стал подарок Григория Суркиса.
Спорт
3 апреля 2019 г.
03:04 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Массовое захоронение под Изюмом

Пыточные в освобожденных городах: главные события 205-го дня

Конфликты
8 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

PK EU-Komission Sprecher für Außenpolitik | Peter Stano

ЕС о Лукашенко: Он источник и причина всех проблем

ЕС о Лукашенко: Он источник и причина всех проблем

Права человека
11 ч. назад
Эксгумация тел погибших в Балаклее

Что оставили после себя в Балаклее российские войска

Что оставили после себя в Балаклее российские войска

Конфликты
13 ч. назад
Карикатура - "президент России Владимир Путин" стучится в красную дверь "Восток" и, оборачиваясь, смотрит зло на синюю дверь "Запад".

Внешняя политика России: когда Восток дело не тонкое

Внешняя политика России: когда Восток дело не тонкое

Политика
14 ч. назад
Андрей Курков

Андрей Курков: "Ненависть к России ощущается везде"

Андрей Курков: "Ненависть к России ощущается везде"

Культура
17 ч. назад
Нефтеперерабатывающий завод PCK в восточногерманском Шведте

Берлин лишил "Роснефть" контроля над активами в Германии

Берлин лишил "Роснефть" контроля над активами в Германии

Экономика и бизнес
13 ч. назад
Армянский город Варденис после обстрелов, 14 сентября 2022 года

Почему белорусские военные не поедут защищать Армению

Почему белорусские военные не поедут защищать Армению

Конфликты
16 ч. назад
На главную страницу