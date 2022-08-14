Макларен высказался против отстранения спортсменов из РФ и Беларуси от соревнований

Канадский профессор права Ричард Макларен, бывший глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию обвинений российских госорганов в допинг-махинациях на Олимпиаде-2014 в Сочи, высказался против нынешнего отстранения спортсменов из России и Беларуси от участия в международных соревнованиях. Выдержки из интервью с юристом Sportschau, редакция спортивного вещания германского общественно-правового телеканала ARD, привела на своем сайте в воскресенье, 14 августа.

"То, как с ними (спортсменами. - Ред.) обращаются, несправедливо", - считает Макларен.

Канадец подверг критике тот факт, что атлеты призваны отвечать за политику своих стран: "Спортсмены не являлись инициаторами этого конфликта и не несут ответственность за его ход. Это две веские причины вновь допустить их к участию".

Макларен не исключил обращения атлетов в спортивный арбитраж

Ричард Макларен ожидает, что ряд российских и белорусских спортсменов обратится в международный Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы отстоять право на выступления. "Если CAS примет решение в пользу спортсменов, федерации будут вынуждены разрешить им снова участвовать в соревнованиях", - подчеркнул он. Юрист не захотел делать прогноз относительно шансов россиян и белорусов в суде, добавив, что решения по их делам могут быть любыми.

Доклад Макларена

После Олимпиады в Сочи Ричард Макларен был назначен Всемирным антидопинговым агентством главой независимой комиссии по расследованию применения допинга в российском спорте. В 2016 году были опубликованы две части доклада. В отчете говорилось, что более тысячи спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта. Помимо этого, Макларен заявил, что в России существовала государственная система, осуществлявшая манипуляции с допинг-пробами и покрывавшая атлетов. Позднее Макларен заявлял и о применении допинга в российском футболе. После выхода доклада российским легкоатлетам и паралимпийцам закрыли доступ к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

После начала войны России в Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал мировым спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Почти все федерации последовали рекомендации.

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