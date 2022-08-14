 Макларен высказался против отстранения спортсменов из РФ и Беларуси от соревнований | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.08.2022

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Мир

Макларен высказался против отстранения спортсменов из РФ и Беларуси от соревнований

Экс-глава комиссии WADA по допингу в российском спорте высказался за допуск атлетов из РФ и Беларуси к участию в международных соревнованиях. Нынешнее обращение со спортсменами "несправедливо", считает Макларен.

Ричард Макларен

Ричард Макларен (фото из архива)

Канадский профессор права Ричард Макларен, бывший глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию обвинений российских госорганов в допинг-махинациях на Олимпиаде-2014 в Сочи, высказался против нынешнего отстранения спортсменов из России и Беларуси от участия в международных соревнованиях. Выдержки из интервью с юристом Sportschau, редакция спортивного вещания германского общественно-правового телеканала ARD, привела на своем сайте в воскресенье, 14 августа.

"То, как с ними (спортсменами. - Ред.) обращаются, несправедливо", - считает Макларен.

Канадец подверг критике тот факт, что атлеты призваны отвечать за политику своих стран: "Спортсмены не являлись инициаторами этого конфликта и не несут ответственность за его ход. Это две веские причины вновь допустить их к участию".

Макларен не исключил обращения атлетов в спортивный арбитраж

Ричард Макларен ожидает, что ряд российских и белорусских спортсменов обратится в международный Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы отстоять право на выступления. "Если CAS примет решение в пользу спортсменов, федерации будут вынуждены разрешить им снова участвовать в соревнованиях", - подчеркнул он. Юрист не захотел делать прогноз относительно шансов россиян и белорусов в суде, добавив, что решения по их делам могут быть любыми.

Доклад Макларена

После Олимпиады в Сочи Ричард Макларен был назначен Всемирным антидопинговым агентством главой независимой комиссии по расследованию применения допинга в российском спорте. В 2016 году были опубликованы две части доклада. В отчете говорилось, что более тысячи спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта. Помимо этого, Макларен заявил, что в России существовала государственная система, осуществлявшая манипуляции с допинг-пробами и покрывавшая атлетов. Позднее Макларен заявлял и о применении допинга в российском футболе. После выхода доклада российским легкоатлетам и паралимпийцам закрыли доступ к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

После начала войны России в Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал мировым спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Почти все федерации последовали рекомендации.

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