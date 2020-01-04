 В ФРГ призвали отказаться от двухпроцентной нормы расходов на оборону | Новости из Германии о Германии | DW | 28.04.2021

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Германия

В ФРГ призвали отказаться от двухпроцентной нормы расходов на оборону

Глава фракции СДПГ Рольф Мютцених считает абсурдным увязывать расходы на оборону с объемом ВВП. Одновременно он выступил в защиту спорного газопровода "Северный поток - 2".

Рольф Мютцених

Рольф Мютцених

Один из лидеров правящей в ФРГ коалиции Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) намерен в ходе предвыборной кампании выступать за отказ Германии от обязательства расходовать на оборону сумму, эквивалентную двум процентам ВВП. В обнародованном в среду, 28 апреля, интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Мютцених заявил, что полностью разделяет позицию кандидата в канцлеры от партии "зеленых" Анналены Бэрбок (Annalena Baerbock), назвавшей увязку расходов на оборону с объемом ВВП абсурдной. "Она абсолютно права", - сказал Мютцених.

Одновременно социал-демократический политик резко раскритиковал негативное отношение Бэрбок к спорному германо-российскому газопроводу "Северный поток - 2". "Действия "зеленых" не могут быть лицемернее", - сказал Мютцених, напомнив, что коллега Бэрбок по партии Роберт Хабек (Robert Habeck) в бытность министром охраны окружающей среды в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн открыл терминал для приема сжиженного газа, добытого в США путем фрекинга. "В этом свете критика Бэрбок в отношении газопровода не заслуживает никакого доверия", - подчеркнул Рольф Мютцених.

Союзники по НАТО после российской аннексии Крыма в 2014 году договорились в течение десяти лет довести свои расходы на оборону до двух процентов от объема ВВП их стран. Бывший президент США Дональд Трамп в последние годы особенно резко критиковал Германию за слишком низкие взносы в бюджет НАТО и обвинял правительство ФРГ в том, что оно обеспечивает оборону Германии за счет США.

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    Автор: Михаил Бушуев


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