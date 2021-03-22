В ФРГ призвали Китай отменить санкции против европарламентариев

Министерство иностранных дел ФРГ призвало Китай отозвать санкции против европарламентариев и ученых из Германии. "Китайское руководство должно немедленно отменить свое решение о введении санкций в отношении депутатов, включая Рейнхарда Бютикофера (Reinhard Bütikofer), а также ученых", - заявил представитель МИД Германии Нильс Аннен (Niels Annen) в интервью газете RND, опубликованном во вторник, 23 марта.

Накануне Евросоюз впервые за более чем 30 лет согласовал введение штрафных мер в отношении Китая за систематические нарушения прав человека. В ответ Китай немедленно ввел санкции в отношении десяти европейских парламентариев и ученых, а также четырех организаций. В список в том числе вошли немец Райнхард Бютикофер из фракции Европарламента "Зеленые - Европейский свободный альянс", немецкий евродепутат из Европейской народной партии Михаэль Галер (Michael Gahler) и синолог Адриан Ценц (Adrian Zenz), а также Институт исследований Китая Mercator в Берлине. МИД Китая обвинил эти физические и юридические лица в нанесении серьезного ущерба суверенитету и интересам КНР, а также в злонамеренном распространении дезинформации.

"ЕС включил в санкционный список людей, которые несут ответственность за серьезные нарушения прав человека, - подчеркнул Аннен в интервью RND. - Запрет на въезд для парламентариев в качестве реакции - произвольное и непонятное решение".

ЕС увязал свои санкции с геноцидом уйгуров

В санкционный перечень Евросоюза вошли четыре физических и одно юридическое лицо из КНР. Их активы в ЕС будут заморожены, въезд в Евросоюз для них закрыт. Брюссель увязал свой шаг с геноцидом уйгуров и представителей иных этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Ответные санкции Китая на эти штрафные меры ранее осудил и министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas). Этот шаг китайских властей непонятен и неприемлем, заявил он. Позиция Пекина не приведет к большей сдержанности Брюсселя в вопросе введения санкций за нарушение прав человека, подчеркнул министр.

Смотрите также: