В ФРГ прекращает работу половина из действующих АЭС

В Германии прекращают работу три атомные электростанции (АЭС): в Брокдорфе (земля Шлезвиг-Гольштейн), в Гронде (Нижняя Саксония) и Гундреммингене (блок С, земля Бавария). Как передало в пятницу, 31 декабря, агентство dpa, АЭС будут отключены от сети и выведены из эксплуатации.

При этом необходимый по закону демонтаж, как ожидается, займет еще много лет.

В Германии останется лишь три АЭС

Таким образом на территории Германии продолжат поставлять электроэнергию лишь три другие оставшиеся АЭС - в Баварии, Баден-Вюртемберге и Нижней Саксонии. Они в рамках полного отказа от атомной энергии (АЭ) должны завершить производство ровно через год.

При этом два завода, производящие, в частности, тепловыделяющие элементы (твэлы) на экспорт, работу продолжат.

В Гронде противники АЭ ранее объявили, что отметят вывод электростанции из эксплуатации пикетом и демонстрацией.

Отказ от атомной энергетики был закреплен в 2011 году

Федеральное правительство Германии закрепило отказ от АЭ в 2011 году после аварии на АЭС "Фукусима".

Растущее движение противников атомной энергетики еще в 1980-х годах объединило сотни тысяч протестующих против строительства АЭС в Брокдорфе. Ожесточенные столкновения с полицией происходили в те годы многократно.

Это связано с тем, что после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году в Германии также был выявлен повышенный уровень радиации в почве и пищевых продуктах.

В мире действует более 400 АЭС

Тем временем целый ряд стран, в частности Франция, Великобритания, США, Индия, Россия и Китай, продолжают полагаться на АЭ. В мире по-прежнему действует более 400 АЭС. В настоящее время строится около 50 реакторов, 18 из них - в Китае. Еще 300 находятся на стадии планирования.

Свой вклад в сохранение атомной энергетики вносят и лоббисты, продвигающие идею производства, по их словам, "чистой энергии, способствующей достижению климатических целей". Президент Эмманюэль Макрон, к примеру, объявил, что для достижения климатической нейтральности к 2050 году после перерыва в несколько десятилетий Франция начнет строить новые атомные электростанции.

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